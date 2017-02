Platz für noch mehr Gäste Das Rabenauer Stuhlbaumuseum hatte 2016 gut 5 000 Besucher. Womit das Haus dieses Jahr lockt.

Daniela Simon leitet seit einem Jahr das Deutsche Stuhlbaumuseum und verrät, welche Pläne es 2017 gibt. © Andreas Weihs

Jedes Exemplar sitzt sich hier anders. Denn das eine hat einen Bezug aus Leder, das andere ein Korbgeflecht, das nächste eine Sitzfläche aus Holz. Daniela Simon sucht sich das mit dem Leder heraus und nimmt Platz. Als Leiterin des Deutschen Stuhlbaumuseums Rabenau hat sie dieses Privileg, das den Besuchern verwehrt ist. Sie dürfen allenfalls gucken, worauf unsere Vorfahren ausruhten. Und Besucher kamen im vergangenen Jahr reichlich. Fünf Sonderausstellungen und die Dauerschau über das Sitzmöbelhandwerk lockten mehr als 5 000 Gäste an. „Zum zweiten Mal noch 2013 ist es uns gelungen, diese magische Grenze zu knacken“, berichtet Daniela Simon erfreut.

Und daran, dass auch 2017 viele ins Museum kommen, arbeiten Leiterin Simon, ihr kleines Team und viele Sympathisanten vom Museumsbeirat und dem Förderverein schon. So läuft noch über die Winterferien bis zum 26. Februar die Sonderausstellung „Kinderlein kommt“. Gezeigt wird die Kinder- und Puppenwagensammlung der Tschechin Hanka Müllerova aus Teplice. Neben teils uralten, teils skurrilen, teils ganz klassischen Modellen gibt es auch etliche Infos zum Thema Geburt. So haben die Museumsmitarbeiter eine Geburtenstatistik für Sachsen der vergangenen 100 Jahre und eine Namens-Hitliste erstellt. Aufgebaut ist auch eine Wickelstation, an der geübt werden kann, wie das Einpacken des Kinderpopos mittels Stoffwindeln funktioniert. „Für viele Besucher ist das ein Riesenspaß“, sagt Simon. Das schließe sie aus den Bildern, die die Sicherheitskameras Richtung Kassentresen senden.

Altmeister werden gewürdigt

Was nach der Winterschau kommt, steht schon seit Monaten fest. So will das Museum sich wieder verstärkt dem Thema Handwerk widmen und baut die Sonderschau „Gehauen in Holz und Stein“ auf. Sie wird am 12. März eröffnet. Im Mittelpunkt stehen dabei die Holzbildhauerei des Rabenauers Walter Einert und des Oelsaers Helfried Mende. Beide sind längst im Rentenalter, arbeiteten einst als Holzbildhauer und gelten in der Gegend als Altmeister. Ihren Arbeiten gegenübergestellt werden die Stücke von Bodo Grimmer aus Leipzig, der als Bildhauer arbeitet. Er ist der Enkelsohn der inzwischen verstorbenen Rabenauer Malerin und Grafikerin Ingeborg Lahl-Grimmer. Auch ihr war schon eine Schau im Museum gewidmet. Der Junior ist freischaffender Bildhauer, fertigt im Auftrag Grab- und Denkmale an, beschäftigt sich aber auch mit rein künstlerischen Arbeiten.

Bis zur Weihnachtsausstellungen 2017 wird es dann zwei weitere Sonderausstellungen geben. Themen und Ideen dafür haben die Verantwortlichen im Stuhlbaumuseum genug. „Im Laufe der Jahre sind immer mehr Interessenten auf uns zugekommen, um anzufragen, ob sie etwas hier präsentieren dürfen“, erzählt die Museums-Leiterin. Inzwischen habe man eine längere Liste mit möglichen Themen. Im Sommer 2017 wird es eine Ausstellung zur Malerei und Grafik geben, im Herbst wiederum zum Kunsthandwerk. Dann wird ein Intarsienschneider aus Dresden gewürdigt und seine Arbeit ausgestellt.

Und natürlich kümmern sich die Museumsbetreiber ums Kerngeschäft – der Historie des Stuhlbaus. Davon bekäme ja der Besucher meistens nicht viel mit, sagt Simon: „Ein Teil unserer Arbeit läuft im Hintergrund ab: das Erforschen, Recherchieren, Bewahren.“ Genügend Sitzmöbel aus unterschiedlichen Epochen und mit unterschiedlichem Bequemlichkeitsgrad sind in Rabenau ja vorhanden.

Das Stuhlbaumuseum ist Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 16 Uhr, Freitag von 10 bis 14 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet, dazu auch nach Voranmeldung im Museum unter Telefon 0351/6413611 oder bei der Stadtverwaltung Rabenau unter Telefon 0351/649820.

