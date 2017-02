Platz für neues Promnitz-Bett Im Sommer soll laut Plan der Ausbau der S 96 im Ort starten. Begonnen wird unter anderem mit Arbeiten zum Verlegen des Flüsschens.

In diesem Bereich soll die Promnitz für den Ausbau der Staatsstraße 96 in der Ortslage Volkersdorf verlegt werden. Jetzt erfolgten die dafür notwendigen Fällungen. © SZ/Sven Görner

Als am Sonnabend Leute mit Kettensägen und Hubsteiger an der Promnitz anrückten, sorgte das bei manchen Volkersdorfern für Verwunderung. Nicht bei Christine Kunath, vor deren Blumengeschäft die Männer stoppten. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, kurz Lasuv, hatte den Besuch angekündigt.

Das Ziel der Arbeiter waren ein paar große Hecken und Sträucher sowie mehrere Bäume, die in diesem Bereich an der Uferböschung der Promnitz und ein Stück davon entfernt standen. „Die Promnitz soll hier teilweise um bis zu drei Meter in Richtung des Geschäfts verlegt werden, damit die Straße beim Ausbau die richtige Breite bekommen kann und Platz für einen Fußweg ist“, sagt Christine Kunath.

Als das Landratsamt Meißen Ende Oktober zu einem Vor-Ort-Termin eingeladen hatte – damals ging es um die Forderung der Volkersdorfer nach Tempo 30 für alle Fahrzeuge in der gesamten Ortsdurchfahrt – hatte Ronald Faß von der Meißner Lasuv-Niederlassung informiert, dass im Winter Fällarbeiten in Vorbereitung des Straßenausbaus erfolgen sollen. Diese sind nun abgeschlossen. Außerdem hatte er angekündigt, dass geplant sei, in diesem Jahr mit dem Errichten der ersten ingenieurtechnischen Bauwerke zu beginnen. Der eigentliche Straßenausbau der S 96 in der gesamten Ortslage soll dann im nächsten Jahr folgen. Noch seien die Gelder für das Vorhaben vom Landtag zwar nicht freigegeben, sagte Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert auf Nachfrage der SZ, planmäßig sollen die Arbeiten aber im Sommer beginnen. „Das hängt allerdings von einem reibungslosen Verlauf der Vergabe ab“, ergänzte sie.

Geht alles gut, soll in diesem Jahr Folgendes gebaut werden: Zum einen soll auf einer Länge von 6,50 Metern die Flügelmauer entlang der Promnitz im Bereich der Brücke in der Moritzburger Straße angepasst werden. Dort, wo jetzt die Fällarbeiten ausgeführt wurden, sollen neue Ufermauern entlang der Promnitz entstehen. Die eine 50 Meter, die andere 45 Meter lang, informiert die Lasuv-Sprecherin. Christine Kunath weiß, dass die Betonmauern noch mit Natursteinen verblendet werden. Erneuert werden im Zuge dieser Arbeiten auch der Fußgängersteg über die Promnitz am Blumengeschäft und die Brücke im Zuge der S 96. „Zwischen diesem Bauwerk und der Moritzburger Straße wird die Promnitz auf einer Länge von rund 165 Metern verlegt“, ergänzt Isabel Siebert. Zu diesem Komplex gehört zudem der grundhafte Ausbau der Radeburger Straße auf einer Länge von rund 100 Metern.

Insgesamt sollen gemäß des Planfeststellungsbeschlusses vom März 2016 rund 1 100 Meter ausgebaut werden. Um die damit verbundenen Eingriffe in den Verlauf der Promnitz und den Gehölzbestand zu kompensieren, wurden umfangreiche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festgelegt.

