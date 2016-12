Platz für neues Gerätehaus Der Stadtrat hat jetzt den Abriss der ehemaligen Kaufhalle vergeben. Ein weiterer Schritt für die Neugestaltung des Areals.

Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Großdittmannsdorf ist in die Jahre gekommen. Als es gebaut wurde, war die Ausrüstung der Wehr noch nicht so umfangreich wie heute. Im Brandschutzbedarfsplan der Stadt Radeburg ist daher ein Neubau geplant. Die Stadt hofft dafür in den nächsten Jahren auf Fördermittel.

Doch bevor das neue Feuerwehr-Gerätehaus gebaut werden kann, muss zunächst Platz dafür geschaffen werden. Und zwar in Nachbarschaft des vorhandenen Gebäudes. Dort stehen derzeit auf städtischem Grundstück noch die frühere Kaufhalle des Ortes und eine Garage. Der Stadtrat hat nun in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für den Abriss dieser Bauten vergeben. Für rund 40 000 Euro, wie Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos) sagt.

Wenn das neue Feuerwehrhaus steht, soll auch das alte verschwinden. Im Anschluss will die Stadt dann noch die gesamte Freifläche zwischen dem neuen Gerätehaus und dem Friedhof neu gestalten. Doch bis dahin dauert es noch. (SZ/gör)

