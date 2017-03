Platz für Neues Das ehemalige Backhaus im Nieskyer Gewerbegebiet Süd ist nur noch ein Haufen Steine. Teile davon werden wieder eingebaut.

Obi reißt für den eigenen Umbau das ehemalige Backhaus mit der Pizzeria Bella Italia im Gewerbegebiet Süd ab. © André Schulze

Niesky. Nichts mehr mit Bella Italia. Jedenfalls nicht in Niesky. Denn das Gebäude mit der Gaststätte mit dem italienischen Namen liegt als Trümmerhaufen herum. Nicht nur die Pizzeria hatte darin viele Jahre einen Platz, auch ein Spiel-Kasino. Und eigentlich war es im großen Bauboom in den 1990er Jahren als Backhaus gebaut worden. Doch seit Oktober 2015 stand es nach dem Umzug der Spielothek in ein nahe gelegenes Gewerbeobjekt komplett leer. Es ist der erste Abriss eines der prägenden Gebäude im Nieskyer Gewerbegebiet Süd.

Die Immobilie hatte ihre besten Jahre hinter sich. Der neue Eigentümer kaufte sie, weil für ihn vor allem das Grundstück interessant ist. Denn das grenzt an den Nieskyer OBI. Und der soll mehr Platz bekommen. Nicht das Gebäude wird vergrößert, sondern vor allem Lieferverkehr und Lager werden neu geordnet.

Doch bevor damit gestartet werden kann, muss das bereits im vergangenen Jahr entkernte ehemalige Backhaus erst einmal abgerissen werden. Damit setzt die OBI-Betreibergesellschaft Pläne um, mit denen sie sich bereits seit drei Jahren beschäftigt, wie Geschäftsführer Hartmut Gerstberger der SZ bestätigt.

Für das Abreißen und Entsorgen der weniger alten, dafür sehr maroden Bausubstanz hat sich das Unternehmen Fachleute herangeholt. Eine Entsorgungsfirma aus Klix im Landkreis Bautzen beschäftigt sich zurzeit damit. Dabei werde großer Wert daraufgelegt, dass die Materialien, bei denen das möglich und sinnvoll ist, recycelt werden, sagt Eckhard Ritter der SZ. Die Rohstoffe sollen einer Verwertung zugeführt werden, sagt der für das Bauprojekt Zuständige. Es sei geplant, sie vor Ort wieder einzubauen. Zum Beispiel werde für die neue Lieferzufahrt für den Baumarkt Schotter benötigt. Wenn die Grundstücksfläche vorbereitet ist, soll es zeitnah weitergehen. „Wir sind in der Projektierungsphase“, so Eckhard Ritter.

Mit großem Interesse verfolgen viele Nieskyer das Geschehen im Gewerbegebiet Süd. Günter Frenzel beispielsweise zückt den Fotoapparat, als er an den Resten des Bella Italia vorüberkommt. Er mache die Bilder für sich zur Erinnerung, erzählt der Nieskyer. So wisse man, wie es einmal gewesen ist. Nicht nur bei OBI dokumentiert er den Baufortschritt. Er sehe sich auch die Veränderungen bei der Bahnlinie und beim Eisstadion an.

