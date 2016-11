Platz für neue Häuser in Singwitz Zwei Investoren wollen an der Bahnhofstraße die Fläche für eine Bebauung erschließen.

Schon mal für ein neues Haus planen? © dpa

Singwitz. Das alte Gehöft an der Singwitzer Bahnhofstraße ist verschwunden, nun sollen an der Stelle Einfamilienhäuser entstehen. Die Gemeinde Obergurig verkauft die Fläche jetzt für 91 000 Euro an zwei ortsansässige Investoren, die sie für die Bebauung mit Eigenheimen erschließen wollen. Darüber informierte Bürgermeister Thomas Polpitz (CDU) in der Gemeinderatssitzung. Es handelt sich um ein rund 18 000 Quadratmeter großes Areal, davon ist aber nur knapp die Hälfte Bauland. Für etwa zehn Eigenheime wäre dort Platz, so Polpitz.

Das alte Gehöft war lange Zeit ein Sorgenkind für die Gemeinde. Niemand kümmerte sich um den Schandfleck. Außerdem waren unter anderem Abwasserbeiträge für das Grundstück nicht bezahlt worden. So bemühte sich die Gemeinde, die Immobilie zu übernehmen. Nachdem es gelungen war, ließ sie Ende 2014 die maroden Gebäude abreißen. Dafür hatte sie Fördermittel bekommen. Einen Teil davon muss sie nun allerdings zurückzahlen, weil eigentlich zehn Jahre lang – so die Bedingung – auf der Fläche nichts gebaut werden sollte. „Solange wollen wir aber nicht warten“, sagt Thomas Polpitz. „Wir wissen ja nicht, ob die Nachfrage nach Bauplätzen dann immer noch so groß ist wie jetzt.“ Daher nehme die Gemeinde auch eine gewisse finanzielle Einbuße in Kauf – in der Hoffnung auf neue Einwohner. (SZ/MSM)

