Platz für neue Häuser Der Bebauungsplan Forststraße/Auerweg wird ausgelegt – dank des genehmigten Flächennutzungsplans.

Ein Blick in den Auerweg in Weinböhla. Bald könnte im Bereich Auerweg/Forststraße eine neue Siedlung entstehen. Der Bebauungsplan steht und wird Ende Januar offen ausgelegt. © Norbert Millauer

Weinböhla. Zwölf Jahre hat es gedauert. Doch nun kann es bald losgehen: Der Bau neuer Häuser an der Forststraße und auch am Auerweg in Weinböhla. Einen ersten Bebauungsplan für die Forststraße hatte es bereits 2006 gegeben. Doch das Vorhaben ließ sich nicht umsetzen, da der Initiator in Insolvenz ging. Zudem stand schon damals das Problem, dass ein zuvor nötiger Flächennutzungsplan – in dem die Gemeinde festlegt, wo und wie gebaut werden darf – noch nicht vorlag.

2012 fragten dann Grundstückseigentümer erneut wegen eines Bebauungsplanes bei der Gemeinde an. Denn bisher gibt es nur vereinzelt Gebäude in diesem Gebiet. Doch noch immer war der fehlende Flächennutzungsplan die erste Hürde. Zwar kann auch ein sogenannter vorzeitiger Bebauungsplan – ohne Vorhandensein eines Flächennutzungsplans – genehmigt werden. „Doch dafür muss es zwingende Gründe geben, die damals nicht vorlagen“, erläutert Bauamtsleiter Lutz Heinl.

Deshalb entschied sich die Gemeinde 2013 zur Entwicklung eines Flächennutzungsplans mit insgesamt 17,4 Hektar neuem Wohnbauland für ganz Weinböhla. Bisher hatte nur ein Teilflächennutzungsplan für Weinböhla-West existiert. Vier Jahre dauerte der Entwurf, bis er 2017 beim Landratsamt eingereicht werden konnte. „Jetzt ist er genehmigt“, sagt Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU). Und ergänzt: „Das ist eine große Weichenstellung und ein Meilenstein für die Entwicklung Weinböhlas.“ Nun liegt der Plan erstmals für das gesamte Gemeindegebiet vor. Er stellt die Grundlage für alle Bebauungspläne dar. „Maßgabe ist, den durchgrünten Charakter Weinböhlas zu erhalten. Baulücken gibt es keine mehr“, sagt Siegfried Zenker.

Es gibt viele Bauwillige, die es nach Weinböhla zieht – vor allem aus Dresden. Doch die Gemeinde darf nicht einfach eine grüne Wiese am Ortsrand zum Bauland machen. „Es ist uns nicht erlaubt, auf aktives Zuziehen zu setzen“, erklärt der Bürgermeister. Weinböhla dürfe sich nur gemäß der Bevölkerungsentwicklung baulich entwickeln.

„Mit dem neuen Flächennutzungsplan gibt es nun für die nächsten zehn bis 15 Jahre Klarheit“, sagt Lutz Heinl. Somit kann jetzt auch die Bebauungsplanung im Bereich Forststraße/Auerweg weiter voranschreiten. Der Planungsentwurf in der Fassung vom November 2017 wurde Anfang Dezember vom Gemeinderat bereits bestätigt. Mit der Genehmigung des Flächennutzungsplans steht einer öffentlichen Auslegung nichts mehr entgegen. „Vom 23. Januar bis 23. Februar kann er von allen Bürgern eingesehen werden“, kündigt Lutz Heinl an. „Wenn danach keine größeren Änderungen notwendig sind, dann könnte der Bebauungsplan im Sommer 2018 genehmigt sein.“

Und dann wäre der Weg frei für etwa 15 neue Gebäude. Dabei sind die Vorgaben aus dem Bebauungsplan zu beachten. So sind beispielsweise die Bauweise, die Anzahl der Geschosse, die Gebäudehöhe und auch die Bepflanzung vorgeschrieben. „Die Gebäude im Bereich Forststraße/Auerweg dürfen maximal zweistöckig sein“, so Heinl. Wobei ein ausgebautes Dach manchmal schon als volles Geschoss zählt, erläutert der Bauamtsleiter. Eines verrät er auch schon: „Am Auerweg müssen Bäume gepflanzt werden, damit eine Art Allee entsteht.“

Wenn alle noch ausstehenden Verfahren ohne Komplikationen verlaufen, könnten die ersten Bauanträge im Sommer 2018 gestellt werden. Dann ist der Weg frei für die Bagger im Bereich Forststraße/Auerweg.

zur Startseite