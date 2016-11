Platz für neue Häuser In Cunewalde beginnt der Abriss des Weigsdorfer Hofes. Auf dem Gelände entsteht ein Wohngebiet, das eine Besonderheit aufweist.

Zum Teil haben sich die Gebäude auf dem Gelände des Weigsdorfer Hofes schon selbst abgerissen. Jetzt rücken Profis an, um den Rest zu beseitigen. Noch vor Jahresende soll der Bau des ersten Hauses im Wohngebiet beginnen. © SZ/Uwe Soeder

Die Tage des ehemaligen Weigsdorfer Hofes sind gezählt. Schon bald beginnt der Abriss der großen maroden Gebäude, die an der Cunewalder Hauptverkehrsstraße gegenüber des Weigsdorfer Teiches stehen. Damit wird Platz für ein neues Wohngebiet. Das erste Grundstück ist schon seit einem halben Jahr verkauft. Robert Schmidt aus Bautzen hat es sich gesichert. „Wir haben ein großes Grundstück gesucht, das halbwegs bezahlbar ist. So was war in Bautzen nicht zu finden“, nennt der 34-Jährige einen der Gründe, warum er mit seiner Partnerin und dem kleinen Sohn nach Cunewalde ziehen wird. Als Weiteren führt er die gute Infrastruktur an, das Vorhandensein von Kita, Grund- und Oberschule. „Außerdem hatte ich gehört, dass sich die Gemeinde sehr für junge Familien einsetzt. Als ich mein Interesse, in Cunewalde zu bauen, bekundet hatte, ist der Bürgermeister mit uns durch den Ort gefahren und hat uns verschiedene mögliche Stellen gezeigt“, erzählt Robert Schmidt. Das Gelände des Weigsdorfer Hofes sagte ihm und seiner Partnerin am meisten zu, auch weil es zwar zentral liegt und gut erschlossen ist, aber trotzdem Ruhe bietet.

Das Grundstück des Bautzeners ist 3 100 Quadratmeter groß. Er will darauf zwei Gebäude errichten – ein Wohnhaus im Bungalowstil und ein weiteres Massivhaus, das als Garage und als Lager für seinen Textilhandel dient, der übers Internet läuft. „Vor Ort gibt es keinen Kundenkontakt“, betont der Unternehmer. Er hofft, noch dieses Jahr mit dem Bau beginnen zu können, zumindest mit den Erdarbeiten. Obwohl der Abriss der alten Gebäude laut Planung bis zum Februar dauert, ist das möglich. Denn Robert Schmidts Grundstück liegt oberhalb der vorhandenen Bebauung auf dem Gelände an der Wurbisstraße, das einst als Gärtnerei genutzt wurde. Dort kann zuerst gebaut werden; auf insgesamt vier Grundstücken. Sie sind – im Vergleich mit anderen Wohngebieten – alle verhältnismäßig groß. Dem Verkauf eines Weiteren hat der Gemeinderat gerade zugestimmt. Es umfasst rund 1500 Quadratmeter und gehört künftig einem Mann, der bisher in Naundorf (Gemeinde Doberschau-Gaußig) wohnt.

Zu den Baugrundstücken auf dem ehemaligen Gärtnereigelände sollen später weitere hinzukommen auf der Fläche, wo jetzt noch die Gebäude des Weigsdorfer Hofes stehen. Für ihren Abriss und den Bau neuer Kanäle sind knapp 300000 Euro eingeplant. Bei der Finanzierung kann die Gemeinde Fördermitteln nutzen. Die Arbeiten führt die Firma Umwelt- und Recyclingbau aus Zittau aus. Sie hat im Auftrag der Gemeinde Cunewalde schon eine Industriebrache an der Neuen Sorge abgerissen.

Es verschwindet jedoch nicht alles, was im Winkel zwischen Oberlausitzer und Wurbisstraße steht. Ein bewohntes und gepflegtes Haus bleibt stehen. Es gehört privaten Eigentümern. Die anderen Gebäude hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren von verschiedenen Besitzern erworben, um den Schandfleck beseitigen und das Gelände einer neuen Nutzung zuführen zu können. Vor dem Zweiten Weltkrieg befand sich auf der Fläche der Wirtschaftshof für das benachbarte Weigsdorfer Schloss. Zu DDR-Zeiten wurden die Anlagen für Landwirtschaft und Gärtnerei genutzt. Seit vielen Jahren stehen sie leer.

Robert Schmidt freut sich, dass jetzt der Abriss beginnt. Denn damit rückt auch der Umzug seiner Familie ins Oberland in greifbare Nähe. Der Sohn verbringt schon jetzt viel Zeit in Cunewalde. Denn er wird in der Krippe der Kita Wichtelland betreut, damit er später nicht wechseln muss.

zur Startseite