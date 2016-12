Platz für neue Eigenheime Die Nachfrage nach Bauplätzen für Eigenheime ist gestiegen. Dem will die Gemeinde Rechnung tragen.

Das bisherige Wohngebiet Am Kirschberg in Westewitz soll erweitert werden. Die Nachfrage nach Bauplätzen in der Gemeinde ist groß. Jetzt haben die Räte grünes Licht für eine Satzung gegeben, die Baurecht auf einem 5 000 Quadratmeter großen Areal herstellen soll. © André Braun

Für eines der neuen Baugrundstücke Am Kirschberg in Westewitz gibt es bereits einen Bauantrag. Ein weiterer Interessent hat sich auch schon gemeldet, so Bürgermeister Ulrich Fleischer (parteilos) zur Ratssitzung. Dabei muss für das Areal, das als Bauland zur Verfügung stehen könnte, noch eine Satzung aufgestellt werden.

Es handelt sich um eine sogenannte Ergänzungssatzung. Sie wird dann benötigt, wenn es sich das Grundstück im Außenbereich der Ortschaft befindet, aber noch nicht als Bauland ausgewiesen ist.

Für die Aufstellung einer solchen Satzung gab es jetzt grünes Licht von den Gemeinderäten. Bereitgestellt werden soll eine Fläche von 5 000 Quadratmetern, die noch erweiterungsfähig ist. Hier könnte Platz für den Bau von vier bis fünf Eigenheimen geschaffen werden.

„Bis Baurecht besteht, wird es erfahrungsgemäß sechs bis neun Monate dauern“, so Bürgermeister Ulrich Fleischer. In den nächsten Wochen wird ein Ingenieurbüro die Satzung erarbeiten. Danach werden die Träger öffentlicher Belange um eine Stellungnahme gebeten. Gibt es Einsprüche, werden diese abgewogen und entsprechende Änderungen eingearbeitet. Wird die Satzung vom Gemeinderat beschlossen, muss sie noch von der Bauaufsichtsbehörde des Landkreises genehmigt werden.

Gemeinderat Dieter Horlacher schlug vor, die Erschließungsstraße auszubauen, die bisher ein Schotterweg ist. Axel Klingner befürwortete das und meinte, dass es sinnvoll sei, den Weg parallel zu den Grundstücken anzulegen. Hier könnten die Medien wie Wasser, Abwasser und Strom verlegt werden. Damit wäre jedes Grundstück unabhängig zu erschließen. Sollten noch mehr Bauplätze benötigt werden, kann ein weiteres Areal ausgewiesen werden. Auch diese Grundstücke könnten einfach mit den entsprechenden Medien versorgt werden.

„In den vergangenen Jahren wurden viele Lücken in den Ortsteilen Westewitz und Großweitzschen bebaut. Doch diese Lücken werden langsam alle“, sagte der Bürgermeister. In den vergangenen drei Jahren entstanden auch zwei Häuser am Bäckerberg. „Nun wollen wir mit der Schaffung von neuen Bauplätzen der Nachfrage gerecht werden“, sagte Ulrich Fleischer. Nicht nur ehemalige Großweitzschener, sondern auch Leute aus den umliegenden Ortsteilen würden die Infrastruktur des Ortes schätzen und sich deshalb für diesen Wohnort entscheiden.

Die Gemeinde hat einen Bildungskomplex, in dem sich Kindertagesstätte mit Hort, Grundschule und Turnhalle nah beieinander befinden. Dieser Komplex soll in den nächsten Jahren noch schöner werden. Geplant ist, die Zufahrt zu erneuern, die Fassade des Hortgebäudes soll in Ordnung gebracht und die Turnhalle energetisch saniert werden.

