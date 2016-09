Platz für neue Eigenheime Pläne für ein neues Wohngebiet in Schmölln gibt es seit Jahren. Und nun auch einen Investor, der es erschließen möchte.

Ein Investor möchte in Schmölln ein neues Wohngebiet erschließen. © dpa

Die Gemeinde Schmölln-Putzkau setzt auf Zuzug. Pläne, dafür an der Putzkauer Straße in Schmölln ein neues Wohngebiet für Eigenheime zu schaffen, werden nun konkret. Dafür gebe es jetzt einen Investor, der das Areal erschließen und die Baugrundstücke vermarkten möchte, sagte Bürgermeister Achim Wünsche (parteilos) am Mittwoch auf Anfrage. Wer es ist, teilte er nicht mit. Erst auf der Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag soll der Name genannt werden. Dann entscheidet der Gemeinderat über den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan.

Das in ruhiger Ortsrandlage gelegene künftige Wohngebiet ist knapp 7 800 Quadratmeter groß. Einige Eigenheime stehen dort bereits. Acht Häuser könnten in den nächsten Jahren dazu kommen – auf Grundstücken, die zwischen 550 und 640 Quadratmeter groß sind. Was das Bauland kostet, steht noch nicht fest. Offen ist auch der Baubeginn. Erfahrungsgemäß dauert es bis zu zwei Jahre, bis ein Bebauungsplan rechtskräftig ist.

Pläne für ein neues Wohngebiet an der Putzkauer Straße in Schmölln gibt es bereits seit vielen Jahren. Es gebe immer wieder Anfragen von Leuten, die in der Gemeinde Schmölln-Putzkau bauen möchten, sagte der Bürgermeister. Deshalb sei man froh, dass es jetzt einen Investor gibt. Mehrere neue Eigenheime entstanden in jüngster Zeit an der Dresdener Straße in Putzkau auf private Initiative hin. Darüber hinaus werden immer wieder Lücken auf privaten Grundstücken bebaut. (SZ/ir)

