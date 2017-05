Platz für neue Bummi-Kinder Boxbergs Einwohnerzahl schrumpft. In der der Kita ist das nicht spürbar. Für die Krippe gibt es eine Warteliste.

Seit Dienstag feiert die Kita Bummi ihren 40. Geburtstag und jeden Tag ist etwas anderes los. Zum Seifenkistenrennen hat jede Gruppe eine Seifenkiste gebaut. Marla und Matti aus der Vorschulgruppe Wackelzähne sitzen schon mal Probe fürs Foto. Der Opa von Matti hat die Kiste mitgebaut. © andré schulze

Boxberg. Schwierig war die Entscheidung nicht für Matti und Marla. So gerne sie heute dabei wären, wenn der Kindergarten-TÜV-Mann sich anschaut, ob ihre Seifenkiste renntauglich ist. Doch auf das Fußballspielen bei der Welpenliga in Weißwasser freuen sich schon lange. Und dass das Gefährt der Wackelzähne gelungen ist, davon gehen sie sowieso alle aus. Schließlich hat Mattis Opa der Vorschulgruppe namens Wackelzähne beim Bauen geholfen.

Schon jetzt gibt es 12 Seifenkisten für das Rennen der selbst gebauten Boliden. Am Sonnabend werden sie auf die Rennstrecke geschickt. An dem Tag weitet die Kita Bummi ihre Festwoche zum 40. Geburtstag aus und lädt alle Boxberger ein, mit ihnen im Kindergarten und auf dem ehemaligen Lidl-Parkplatz bei einem Familienfest von 13 bis 13 Uhr zu feiern. Mindestens eine Seifenkiste steuert jede Gruppe bei, die Hortkinder sogar fünf.

Seit Dienstag ist jeden Tag etwas anderes los in der Kita. Feuerwehrleute und Bundespolizisten besuchten die Kinder und ihre Erzieher gleich zum Auftakt. Man kennt sich und trifft sich öfter, zum Beispiel beim Detektivclub. Auch mit den benachbarten Senioren gibt es gute Kontakte, zu den beiden Schulen im Ort sowieso.

In der Kita betreuen 14 Erzieherinnen und ein Erzieher Kinder in zwei Krippengruppen, vier Kindergartengruppen und 59 Hortkinder. Fünf Plätze in der Kita stehen für Integrationskinder zur Verfügung, drei davon sind besetzt. 142 Kinder insgesamt gehören zur Bummi-Kita, Platz wäre für 146. Eine gute Auslastung und also Grund, zufrieden zu sein? Grundsätzlich Ja, sagt Ursula Noack, die Kitaleiterin. Doch es fehlen Plätze für die Kinder bis zu drei Jahren.

Damit macht sich in der kommunalen Kindereinrichtung keinesfalls bemerkbar, was die Verantwortlichen in Verwaltung und Gemeinderat umtreibt. Aktuell leben in der Gemeinde Boxberg mit den 18 Ortsteilen noch 4 565 Einwohner. „Wir verlieren jährlich bis zu 100 Einwohner pro Jahr“, sagt Boxbergs Bürgermeister Achim Junker. Ähnlich waren die Zahlen Anfang der 1990er Jahre. Diese Tendenz umzudrehen, wäre schön, so der Bürgermeister. Das Durchschnittsalter liegt bei 50 Jahren, auch das nicht gerade sehr ermutigend, findet er. Aber Achim Junker sagt auch: „Die Geburtenzahlen steigen“.

Gerade erst mussten die Boxberger eine Krippenanmeldung nach Uhyst zur Kita verweisen. Bei 26 Kindern liegt die derzeitige Kapazität. „Das reicht nicht aus“, sagt Ursula Noack. Deshalb werden jetzt vier weitere Plätze dazukommen. Mitarbeiter vom Landesjugendamt waren bereits vor Ort, um sich die Bedingungen in Boxberg anzusehen. Ein bisschen muss noch baulich was geändert werden, beispielsweise niedrigere Toiletten und eine Windelspüle entstehen.

Die Kitaleiterin ist guter Dinge, dass zum 1. Juni die neuen Plätze genehmigt werden. Mit der ständigen Bewegung, die in der Kita ist, da ja Dreijährige von der Krippe in den Kindergarten wechseln, könnte es fürs Erste mit 30 Krippenplätzen reichen. Laut Statistik und Geburtenzahlen werde das längerfristig funktionieren, hofft die Kitaleiterin und dass es dann ohne Warteliste geht.. Dass Kinder bereits für die Krippe angemeldet, von denen nur Ultraschallbilder und ein voraussichtlicher Geburtstermin existieren, das gibt es in Boxberg nicht. „Sobald das Kind geboren ist, bekommen die Eltern bei uns das Aufnahmeformular“, sagt Ursula Noack.

