Platz für neue Bäume gesucht Die Anwohner werden demnächst über alle praktischen Dinge informiert.

Die Ortsdurchfahrt Schönbon wird seit Jahren durch den Lkw-Verkehr strapaziert, ein Ausbau ist unumgänglich. Eine Umgehung wollten die Meisten nicht wegen des Landes. © Kristin Richter

Bürgermeister Wolfgang Hoffmann hat sich jetzt mit Vertretern des Landkreises getroffen. Zu klären war: Wo sollen die 30 Bäume gepflanzt werden, die als Ausgleich für den Kreisstraßenbau gesetzt werden sollen. Die meisten werden jetzt offenbar am Ortsausgang Schönborn stehen, in der Nähe der Windmühle. Ausgleichsflächen zu finden, ist für die Gemeinden gar nicht mehr so einfach.

Wie der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Schönborn erfolgt, will Bürgermeister Wolfgang Hoffmann den Bürgern noch einmal separat in einer Anwohnerversammlung erläutern. Ein Termin steht allerdings noch nicht fest. Bauen soll die Matthäi Bauunternehmen Freienhufen. Der Betrieb gehört zu Matthäi-Gruppe, die auch den Steinbruch am Schieferberg in Brößnitz betreibt. Am 27. März sollen die Arbeiten unter Vollsperrung beginnen.

Die Arbeiten enden am 14. Juli. Eine Umleitung wird voraussichtlich über Weißig a. R. ausgeschildert. Anlieger werden durch den Wald über den Ziegeleiweg fahren. Die Kreisstraße, die Autobahnzubringer ist, hat durch den Schwerlastverkehr erhebliche Fahrbahnschäden. Die Trasse ist durchzogen von Rissen und Absenkungen in den Fahrspuren sowie über die gesamte Breite. Das Bankett ist nur teilweise vorhanden. Das soll sich nun ändern.

zur Startseite