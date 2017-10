Platz für junge Abenteurer Das Hotel Lugsteinhof in Zinnwald investiert in eine Freizeitanlage nicht nur für Kinder – ein finanzielles Risiko.

Auch wenn es am Sonntag in Zinnwald sehr herbstlich war, die Kinder nahmen den neuen Spielplatz am Hotel Lugsteinhof sofort in Beschlag. © Egbert Kamprath

Im Gebirge ist schon Mützenwetter. Wenn es denn aber nur kalt wäre … Ausgerechnet jetzt ist es richtig ungemütlich, tiefster Herbst mit Wind und Regen. Man möchte an diesem Sonntag keinen Hund vor die Tür schicken. Doch die Kinder kennen in Zinnwald kein Halten mehr. Sie rennen auf den neuen Spielplatz, den das Hotel Lugsteinhof unmittelbar vorm Hause in den letzten Wochen bauen ließ, und nehmen den Klettergarten in Beschlag.

Die Großen beobachten das Treiben mit Freude – auch aus der Ferne im sozialen Netzwerk. „Ist ja super hübsch geworden“, schreibt eine Nutzerin auf Facebook. Ein anderer: „Nächstes Jahr machen wir wieder Urlaub bei euch, da kann der Kleine ordentlich spielen auf dem Spielplatz, ist schön geworden.“ Hotel-Chef Jochen Löbel freut’s: „Bei uns war der Tiger los.“

Der Lugsteinhof, mit 112 Zimmern das zweitgrößte Hotel im oberen Osterzgebirge, ist jetzt in den Herbstferien so gut wie ausgebucht. Das Gästehaus ist vor allem beliebt bei Familien. Eltern kommen mit ihren Kindern hierher, auch Großeltern mit ihren Enkeln. Viele sind Stammgäste, besuchen das Osterzgebirge seit Jahren und Generationen. Sie reisen natürlich wegen der schönen Landschaft an, aber nicht nur. Sie wollen etwas erleben – bei jedem Wetter. Deshalb hat vor 20 Jahren Hotel-Chef Löbel mit seiner Mannschaft passend für die Herbstferien auch das Oktoberfest ins Osterzgebirge gebracht. Denn inzwischen ist der Oktober einer der wichtigsten Monate in der Tourismusbranche geworden. Und weil jetzt viele Ferienkinder da sind, wollte Jochen Löbel zum Kinderfest am Sonntag die kleinen Gäste mit einem neuen Kinderspielplatz überraschen.

Die bisherige Anlage, die 2005/06 errichtet wurde, ist in die Jahre gekommen. „Die zum Teil extremen Witterungsbedingungen taten ihr Übriges“, sagt Jochen Löbel. Deshalb entschloss sich der Lugsteinhof, einen neuen Freizeittreff zu bauen – nicht nur für Kinder und erst recht nicht nur für Hotelgäste. Geplant ist ein Familien-, Wander- und Picknickplatz, der mehrere Generationen miteinander verbindet und, da ohne Barrieren, für jedermann zu erreichen ist.

Hoffen auf Zuschüsse

Weil so eine Investition eine Stange Geld kostet – der Lugsteinhof rechnet mit Kosten von rund 70 000 Euro –, hofft Löbel auf Fördermittel aus dem Programm Leader der Europäischen Union für die ländliche Entwicklung. Doch der Unternehmer hatte wohl die Mühlen der Bürokratie etwas unterschätzt. Beim Projektmanagement der Leader-Region Silbernes Erzgebirge wurde der Fördermittelantrag gestellt, im Mai dieses Jahres das Vorhaben dem Koordinierungskreis in Freiberg vorgestellt. Das ist das Gremium, das die Projekte bewertet und eine Empfehlung abgibt. In Zinnwald war dann die Erleichterung groß: „Unser Vorhaben wurde im Juli 2017 als förderwürdig eingeschätzt“, so Löbel. Dann gibt es aber immer noch kein Geld. Erst muss dem noch das Landratsamt zustimmen. Der Antrag auf Fördermittel wurde Löbel zufolge am 2. August eingereicht. „Die endgültige Bewilligung steht leider noch aus. Wir hoffen noch immer auf eine etwa 80-prozentige Förderung.“

Da in Zinnwald der Winter meist als Erstes um die Ecke schaut und ab Oktober mit Frost zu rechnen ist, konnte und wollte der Lugsteinhof nicht länger warten. „Wir haben auf eigenes Risiko im August mit den Bauarbeiten begonnen.“

Der größte Teil der Geräte und Einrichtungen steht inzwischen und kann seit Sonntagnachmittag genutzt werden – von jedermann und kostenfrei, wie Löbel betont. Der Platz besteht aus Kletterlandschaft, Schaukelkombination, Federwippe, Sandkasten, Sitzbänken, einer Lümmelbank für Jugendliche, Feuerstelle mit Natursteinen, Grill usw. Auch einenPavillon mit Sitzmöglichkeiten gibt es – überdacht, falls es gerade mal wieder stürmisch ist.

