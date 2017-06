Platz für Hortkinder in Nebelschütz Die Gemeinde will eine freie Grundschule und schafft derzeit dafür bauliche und personelle Voraussetzungen.

Im Kreativraum der Nebelschützer Kita sollen für ein jahr Hortkinder betreut werden. © Matthias Schumann

Die Gemeinde Nebelschütz strebt weiter den Bau einer freien Grundschule an. Dies unterstrich Bürgermeister Thomas Zschornak in der jüngsten Ratssitzung in Piskowitz. „Derzeit schaffen wir die Voraussetzungen für den Hort“, sagte er.

Am 28. Februar erhielt Nebelschütz ein Schreiben der Gemeinde Räckelwitz. Die dortigen hohen Kapazitäten an Hortkindern zwingen zum Handeln. Die Gemeinde Nebelschütz will Kinder aus ihren Ortsteilen, die bislang in Räckelwitz den Hort besuchten, künftig selbst unterbringen. „Dazu gab es jetzt mehrere Begehungen. Wir sichteten unterschiedliche Standorte“, informierte Thomas Zschornak. „Dabei mit eingebunden waren das Bauamt und die Brandschutz-Behörde. Auch der Gemeinderat befasste sich wöchentlich intensiv mit dem Thema. Wir hoffen jetzt auf Zustimmung des Landesjugendamtes für eine Übergangslösung.“

Für ein Jahr im Kreativraum

Für ein Jahr sollen die Hortkinder aus der Gemeinde Nebelschütz im Kreativraum der Kindertagesstätte Nebelschütz betreut werden. Im Einzelnen betrifft das 14 Schüler aus der 1. Klasse. Längerfristig sollen im Dachgeschoss des Gemeindezentrums rund 400 Quadratmeter Fläche zu Horträumen ausgebaut werden. Die bisher dort vorhandene Bibliothek soll in den großen Versammlungsraum gegenüber umziehen, heißt es ausdrücklich.

Am 13. Juni findet um 19 Uhr im Gemeindeamt eine Informationsversammlung für die Eltern statt. Dabei sollen offene Fragen und Probleme diskutiert werden. Geklärt werden muss zum Beispiel der künftige Transport der Schüler von der Grundschule Räckelwitz zum Hort nach Nebelschütz. Thomas Zschornak unterstreicht: „Wir werden uns auch mit dem Träger des Hortes – mit dem Christlich-Sozialen Bildungswerk – auseinandersetzen, um die personellen Fragen zu klären. Ziel ist, dass die Schüler gute Bedingungen vorfinden.“ Die Gemeinde sieht sich durch die Hortkindersituation in ihrem Bestreben nach einer eigenen Grundschule jedenfalls bestätigt. Das ist die Quintessenz der jüngsten Ratssitzung im Ortsteil Piskowitz.

zur Startseite