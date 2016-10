Platz für den Notfall

Die Situation ist seit Längerem bekannt, es gibt sogar Gutachten dazu. Doch der Weg verläuft durch die Kernzone des Nationalparks und der Baugrund ist alles andere als ideal. Deshalb ist das Bauvorhaben teuer, langwierig und kompliziert. Seit 2012 wird an der Wegverbreiterung geplant. Schließlich hat die Landesdirektion den Bau genehmigt. In der Kernzone des Nationalparks ist das in der Regel nur als Verkehrssicherungsmaßnahme erlaubt. So musste das Vorhaben auf die sicherheitsrelevanten Maßnahmen mit dem geringstmöglichen Eingriff in die Natur reduziert werden.

Das ist gar nicht so einfach, denn der Hang ist eine Mischung aus feinem Sand und Lehmanteilen. „Bei größerer Feuchte ist das ein rutschiges Gemisch“, erklärt Birgit Schüler, die das Bau- und Gebäudemanagement bei den Landesbühnen leitet. Deshalb musste an der neuen Ausweichstelle, die auch Standort für Rettungsfahrzeuge sein soll, Spritzbeton als Hangsicherung aufgebracht werden. Später werden noch Gabionen mit Sandstein davorgesetzt.

Neue Datenleitung bis Radebeul

Weil ein Eingriff in den Hang so aufwendig ist, wurde entschieden, den Weg mit einer kleinen Auskragung auf der Talseite zu verbreitern. Dazu wird ein Betonbalken den Weg stützen. Ein angenehmer Nebeneffekt dieser Bautechnologie ist, dass hinter dem Bauteil Leerrohre für zusätzliche Medien verlegt werden können. Das ist zum Beispiel eine Datenleitung, die die Felsenbühne mit dem Stammhaus in Radebeul vernetzt. So könnten Techniker in Rathen auf große Datenmengen zugreifen, die auf ihren Rechnern in Radebeul liegen. Außerdem wird eine neue Löschwasserleitung verlegt, die einen größeren Querschnitt hat als die, die jetzt im Weg verbaut ist.