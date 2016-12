Gut zu wissen Platz für den neuen Deich Die Vorabarbeiten für den Flutschutz in Fürstenhain haben begonnen. Der eigentliche Bau startet im kommenden Jahr.

Am Auenweg in Fürstenhain müssen für den Deichbau Bäume fallen. Dafür wird eine Streuobstwiese neu angelegt. © Norbert Millauer

Etwas unterhalb vom Friedenskirchgelände, am Auenweg, liegen frisch geschlagene Stämme und Äste geordnet auf der Erde. Es duftet nach Holz. Die Sägen sind vorerst verstummt. Für diese Woche hat das Team der Flussmeisterei die Arbeit in Fürstenhain geschafft. Etwa 100 Bäume müssen hier gefällt werden, um Platz für den Bau des rund 540 Meter langen Deiches zu schaffen. Der wird den Ortsteil künftig vor einer Elbeflut wie 2013 schützen – zusammen mit einer zehn bis 15 Meter langen Bohrpfahlwand auf dem historischen Friedhof an der Friedenskirche.

Eine Deichöffnung wird es geben, wo sich der Auenweg verzweigt und hinunter zur Elbe führt. Solche Wege sollen erhalten bleiben. Für die Verbindung Dorfkern und Vorland. Dort entsteht eine Stahlbetonscharte, die mit mobilen Teilen abgedichtet werden kann, sagt Eckehard Bielitz, Betriebsleiter Oberes Elbtal, von der für den Bau zuständigen Landestalsperrenverwaltung (LTV). Er und Projektleiterin Elisabeth Ludwig sind froh, dass es endlich losgeht mit den Arbeiten. Bis zum Jahresende sollen die Fällungen abgeschlossen sein. Sie finden nur auf den Grundstücken statt, deren Besitzer damit einverstanden sind, sagt Eckehard Bielitz. Bei den übrigen Flächen läuft die Klärung.

Für den Aufbau des drei bis vier Meter hohen Deiches wird ein relativ großes Areal benötigt, etwa 50 Meter breit – dazu die reichlich 500 Meter Länge des Bauwerkes. Da kann schnell mal einer auf die Idee kommen, dass da eine Straße entstehen soll, zieht der Betriebsleiter einen nicht ganz ernst gemeinten Vergleich. Doch Deich plus Schutzstreifen auf beiden Seiten erfordern ihren Platz. Und der wird jetzt gerodet. Das macht die LTV in Eigenleistung bis zum Jahresende. Dabei verschwindet zwar auch mancher alte Obstbaum. Doch für alles wird Ausgleich geschaffen, sagt die Projektleiterin. Zum einen durch Fledermausnistkästen. Als Ersatz für das Totholz. Zum anderen werden in Serkowitz alte Gewächshäuser zurückgebaut, eine Streuobstwiese entsteht.

Vor Ort in Fürstenhain sind noch einige Schritte nötig, bevor der Bagger mit der Arbeit für den Deich beginnen kann. Baufeldfreimachung nennt sich das, was ab Januar ansteht. Eine Firma wird dann alle Aufbauten abbrechen, alle Gebäude beseitigen. Der Mutterboden wird weggeschoben und zwischengelagert, die Wurzelstubben verschwinden.

Die Kampfmittelbeseitiger untersuchen das Gelände, ob nicht doch noch Überbleibsel der Bombenabwürfe auf Dresden zu finden sind. Schließlich lag das Baugebiet einst in der Einflugschneise der Bomber. Archäologische Grabungen sollen sichern, dass nichts historisch Wertvolles im Boden übersehen wird.

Projektleiterin Elisabeth Ludwig hofft, dass alle diese Vorarbeiten genau so planmäßig vonstatten gehen wie die im Frühjahr beginnende sogenannte Hauptbaumaßnahme. Alle Leistungen wurden rechtzeitig vergeben, der Bau selbst dürfte nicht extrem kompliziert werden, sagen die Experten. Höchstens nicht registrierte Leitungen könnten noch Probleme machen. Was aber auch zu keinen großen Verzögerungen führen dürfte, erklärt Eckehard Bielitz.

Er geht davon aus, dass das brutto insgesamt circa fünf Millionen Euro teuere Vorhaben – mit Planung, Bau, Ausgleichsmaßnahmen und Entschädigungen – im Sommer 2018 abgeschlossen ist.

Wichtig für die Anwohner und alle anderen Nutzer des Auenwegs: Dieser Weg bleibt erhalten, wird neu ausgebaut.

