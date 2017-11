Platz für Altenbergs Sportzentrum Was mit der Großbaustelle auf Anlieger und Besucher zukommen wird.

Der Blick am Altenberger Gymnasium wird frei. Der Bagger schafft Baufreiheit für das neue Leistungssportzentrum, das rund um die Dreifeldturnhalle (im Hintergrund) bis Ende 2019 entstehen soll. Gebaut werden Trainingsgebäude, Anschubstrecke sowie eine kombinierte Schieß- und Laufhalle für Kufensportler, Biathleten und Mountainbiker. © Egbert Kamprath

Die ehemalige Tischlerei am Altenberger Gymnasium ist Geschichte. Der Bagger hat sie beiseite geschafft und Platz gemacht für den eigentlichen Bau, für das neue Leistungssportzentrum der Bob- und Skeletonpiloten, Rennrodler, Biathleten und Mountainbiker. Ursprünglich sollte das leerstehende Gebäude schon viel eher weichen. Doch zunächst musste der Giebel am Nachbarhaus gesichert werden. Dafür brauchte es noch vernünftige Temperaturen, wogegen ein Abriss auch in winterlicher Umgebung durchgeführt werden kann, erläutert Mario Weller vom Landratsamt. Der Architekt, der in der Kreisverwaltung schon den Bau der benachbarten Dreifeldturnhalle verantwortete, betreut auch dieses Projekt. Zusammen mit dem Chemnitzer Planungsbüro Obermeyer Planen+Beraten GmbH beantwortete das Landratsamt auf einer Informationsveranstaltung kürzlich auch Fragen, was mit der neuen Großbaustelle auf die Altenberger und ihre Gäste zukommt.

Wann wird sich der Platz in eine Großbaustelle verwandeln?

In diesem Jahr wird der eigentliche Bau vorbereitet. Richtig losgehen soll es Mitte/Ende März nächsten Jahres, kündigt Christof Sachse vom Planungsbüro an. Gebaut werden bis 2019 moderne Trainings- und Wettkampfstätten für den Nachwuchs- und Spitzensport. Direkt neben Gymnasium und Internat wird ein Trainingsgebäude entstehen mit Anschubstrecken für die Kufensportler. Geplant sind zudem Funktionsgebäude sowie Schieß- und Laufhalle.

Wie lange werden dann die Bauleute am Tag arbeiten?

Das Zeitfenster ist eng, sagt Planer Sachse. Zur Erinnerung: Eigentlich sollte der Bau schon dieses Jahr im Frühjahr beginnen und 2018 übergeben werden. Dann zeigte sich, dass der Baumarkt angezogen hat und die kalkulierten Preise nicht mehr zu halten sind. Nach neuesten Berechnungen wird der Bau fast vier Millionen Euro teurer und damit über zwölf Millionen kosten. Das alles führte zu Zeitverzug. Deshalb ist umso mehr Tempo gefragt. „Wir werden Zwei-Schicht-Arbeit von allen Gewerken verlangen“, sagt Sachse. Wenigstens eine verlängerte Schicht bis 20 Uhr sei notwendig. Das bedeutet, dass zwischen 7 und 20 Uhr mit einer gewissen Lärmbelastung zu rechnen ist, erläutert Projektleiter Weller. Es gibt aber Verordnungen. Demnach gelten andere Anforderungen an den Lärmschutz, wenn länger gearbeitet werden muss. „Dann wird es leiser werden.“ Sollten sich Ausnahmen erforderlich machen, werde das vom Landratsamt beantragt, so Weller weiter. Darüber sollen auch die Anlieger informiert werden, verspricht er.

Was wird mit den Parkplätzen der unmittelbaren Anwohner?

Für den Bau wird die Verbindung zwischen B 170 und Schellerhauer Weg gesperrt und Platz gebraucht. Damit stehen dort die Parkplätze an der Dresdner Straße für die Anwohner nicht mehr zur Verfügung. Weller zufolge wurde aber mit den Betroffenen eine Vereinbarung getroffen. Sie sollen Ersatzstellplätze bekommen.

Wie ist das Hotel Lindenhof während der Bauzeit zu erreichen?

Laut Planer Sachse soll der Zugang zum Hotel gesichert sein – bis auf wenige Einschränkungen. Es könnte eventuell passieren, dass durch Montagearbeiten der Zugang mal stundenweise gesperrt werden müsse. Darüber werde informiert.

Wohin können sich Anlieger wenden, wenn Probleme auftreten?

Das Landratsamt als Bauherr ist um Transparenz bemüht. Das zeigte sich schon in dem Angebot einer Informationsveranstaltung vor Kurzem. Über den Baufortschritt will die Kreisverwaltung auch regelmäßig im Altenberger Stadtrat informieren. Ab März wird die Bauleitung vor Ort ständig besetzt sein. Bauberatungen finden immer dienstags, 10 Uhr, statt. Anwohner können daran bei Bedarf teilnehmen. Zudem ist ab April vorgesehen, dass immer am ersten Dienstag im Monat ein Gesprächsangebot besteht. Treff ist dann 9.30 Uhr am Baustellencontainer. Zentraler Ansprechpartner im Landratsamt ist Mario Weller.

