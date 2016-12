Platz für acht neue Eigenheime Die Gemeinde schreibt knapp 8 000 Quadratmeter Bauland zum Verkauf aus. Gesucht wird ein Investor für die Erschließung.

Zwischen der Putzkauer Straße und den Hüttenhäusern in Schmölln soll ein neuer Eigenheimstandort erschlossen werden. © Steffen Unger

Die Gemeinde setzt auf Zuzug – und auf ein neues Wohngebiet in Schmölln. Auf einer Fläche von insgesamt 7 790 Quadratmetern sollen an der Putzkauer Straße die Voraussetzungen geschaffen werden, damit acht Familien ein Eigenheim errichten können. Nach den Plänen sollen die Baugrundstücke zwischen 550 und 640 Quadratmeter groß sein. Was das erschlossene Bauland später einmal kosten wird, ist noch offen.

Die Gemeinde hat jetzt die Gesamtfläche zum Verkauf ausgeschrieben. Gesucht wird ein privater Investor, der das Bauland erschließt und später die Grundstücke vermarktet, sagte Bürgermeister Achim Wünsche. Das noch unerschlossene Bauland soll für ein Mindestgebot von 10,50 Euro pro Quadratmeter den Besitzer wechseln. Verbunden mit dem angestrebten Verkauf sind Auflagen – etwa der Termin für den Erschließungsbeginn und der Bau der Straße zu den künftigen Grundstücken.

Bereits im Sommer gab es einen Interessenten aus der Gemeinde Schmölln-Putzkau für die Erschließung. Er gehe davon aus, dass dieser nach wie vor bereit sei, die Fläche zu erwerben, sagte Achim Wünsche. Nach Absprache mit dem Rechts- und Kommunalamt des Landkreises habe sich die Gemeinde entschlossen, das Bauland öffentlich auszuschreiben. Bis zum 15. Januar können Interessierte in der Gemeindeverwaltung von Schmölln-Putzkau ein Gebot abgeben. (SZ/ir)

