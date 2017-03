Platz für 600 Soldaten und 300 Pferde Wo gerade ein Seniorenheim entsteht, war einst ein Regiment untergebracht. Die SZ hat im Archiv gestöbert.

Blick auf das Kasernengelände im Jahr 1903: Vorn verläuft die heutige Schillerstraße. Heute sind in erster Linie noch die ehemaligen Mannschaftsgebäude links erhalten. In einem davon befindet sich heute das Landratsamt. Die flacheren Gebäude dienten überwiegend als Geschützschuppen.

In der NS-Zeit wurde die Kaserne nach dem Weltkriegs-General Georg von Mudra benannt.

An der Dr.-Scheider-Straße geht es voran. Auf der Fläche zwischen Lidl und Landratsamt steht mittlerweile ein Kran. In den nächsten Monaten soll hier eine Seniorenresidenz entstehen.

Wo heute Baucontainer und Bagger stehen, befanden sich bis Ende des 19. Jahrhunderts in erster Linie Felder. Das geht aus einer Ausarbeitung zur Militärgeschichte hervor, die im Stadtmuseum vorliegt. Auf dem Gelände befand sich damals demnach überwiegend unbebautes Land, das vermutlich vor allem landwirtschaftlich genutzt wurde. Im Jahr 1890 sollte sich das schlagartig ändern. Damals zeichnete sich ab, dass mehr Soldaten in der Garnisonsstadt Riesa stationiert werden sollten. Auf Stadtkosten sollte deshalb eine neue Kaserne errichtet werden.

Der neue Standort an der heutigen Heinrich-Heine-Straße wurde vor allem aus einem Grund gewählt: Die Stadt-Oberen erhofften sich, dass mit der Kaserne auch in der direkten Umgebung die Bautätigkeit zunehmen würde. Die hatte sich in den Jahren zuvor Richtung Bahnhof verlagert. Ende 1890 beschloss der Riesaer Stadtrat den Bau des Kasernengeländes auf einer Fläche von 70 000 Quadratmetern. Dazu kaufte die Stadt den Eigentümern ihre Felder ab: Zwischen 1 200 und 2 550 Mark pro Acker betrug der Kaufpreis. Dass einige Grundstücksbesitzer deutlich weniger erhielten als andere, sorgte im Nachgang noch für einigen Streit. Erfolg hatten die Proteste der Verkäufer allerdings nicht.

Bezogen werden sollte die Kaserne im Karree zwischen der heutigen August-Bebel-, Schiller-, Heinrich-Heine- und Dr.-Külz-Straße schließlich von einem Regiment der Feldartillerie. In ihren Planungen ging die Stadt bereits von einem geschlossenen Komplex für mehr als 600 Soldaten aus – und für etwa 300 Pferde. Denn um die Wende zum 19. Jahrhundert waren die Tiere noch unerlässlich, um die Kanonen zu transportieren. Auf dem Kasernengelände befanden sich deshalb nicht allein die Unterbringungen der Soldaten und Unterstände für die Geschütze, sondern eben auch ein Stall. Im Lauf der Jahre wurde der Komplex ständig erweitert, unter anderem kamen ein zweiter Stall und ein Reithaus hinzu. In der Stadt selbst dürfte die Anwesenheit der Soldaten zu dieser Zeit kaum zu übersehen gewesen sein. Um 1902 machte das Militär mehr als 15 Prozent der Riesaer Bevölkerung aus. Hinzu kam noch, dass die Artillerie nicht nur auf ihrem Gelände in Zeithain übte, sondern auch auf nichtmilitärischen Flächen. In einem Bericht vom Sommer 1899 ist etwa die Rede von einer Schießübung auf den Feldern bei Poppitz und Heyda, für die mehrere Wohnhäuser und eine Windmühle geräumt werden mussten. Der Augenzeuge berichtet von Splitterschäden an mehreren Straßenbäumen und notiert lakonisch: „Eine Anzahl Hasen und Vögel verlor das Leben.“

So gut Bau und Nutzung der Kaserne bis zum Ersten Weltkrieg dokumentiert sind, so lückenhaft sind die Berichte über die Zeit danach. Nachdem das Riesaer Artillerie-Regiment von der Westfront zurückkehrte, wurde die Kaserne wohl zeitweise von der Sächsischen Landespolizei genutzt. Nachdem die Nazis 1935 die Wehrpflicht wieder eingeführt hatten, bezogen abermals Soldaten den Komplex, die Kaserne wurde nach dem Weltkriegs-General Bruno von Mudra benannt.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg behielten die Gebäude ihre militärische Nutzung, nun für die Rote Armee. Er erinnere sich noch an die Wachtürme an dem Gelände, erzählt Museums-Mitarbeiter Volker Thomas. Heute existieren nur noch einige wenige Gebäude des ehemaligen Kasernenkomplexes. Im Stabsgebäude sind bereits Wohnungen, in einem der beiden Kompaniegebäude sitzt das Landratsamt. Mit der geplanten Seniorenresidenz könnte auf dem lange Zeit brachliegenden Gelände nun neues Leben einziehen.

