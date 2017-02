Platz für 23 Eigenheime an der Schindlerstraße Die Gemeinderäte billigten am Mittwochabend den Vorentwurf für den Bebauungsplan.

Die Pläne für den neuen Eigenheimstandort an der Schindlerstraße sind konkreter geworden. Die Gemeinderäte billigten am Mittwochabend den Vorentwurf für den Bebauungsplan. „Das ist der Startschuss für die Öffentlichkeitsbeteiligung“, so Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU). Geplant sind 23 Eigenheime auf einem 18 Hektar großen Areal zwischen Schindlerstraße und Großenhainer Straße. Geplant ist auch eine Erschließungsstraße.

Das Unternehmen Lehmann Immobilien aus Meißen hat die Besitzer der Flurstücke zusammengebracht und im Juli mit den Planungen für das Wohngebiet begonnen. Voraussichtlich im Sommer 2017 beginnen die Erschließungsarbeiten, die im Herbst abgeschlossen sein sollen, heißt es auf der Internetseite von Lehmann Immobilien. Elf Grundstücke stehen bereits zum Verkauf. Sie sind zwischen 600 und 730 Quadratmeter groß sind und kosten 107 000 Euro bis 121 000 Euro. Davon sind fünf bereits reserviert. Weitere fünf sind bauträgergebunden. (SZ/pz)

