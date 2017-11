Platz für 15 000 Fahrräder Der Fahrradhändler XXL Emporon hat jetzt ein Großlager in Kesselsdorf. Weil der Markt wächst, gibt es weitere Baupläne.

Hamidreza Ameli (links) und André Hans können sich freuen, dass ihr neues Zentrallager in Kesselsdorf in Betrieb gegangen ist. Hier werden die Räder montiert, die dann bei XXL Emporon in Dresden, Chemnitz und Halle in den Läden stehen. © Andreas Weihs

Radfahren kann ja mehr sein, als schnell mal auf dem Drahtesel zum Bäcker zu strampeln. Da wäre der Ökoaspekt, das Rad als Freizeit- und Sportgerät oder auch als Statussymbol. Und so stehen mitten in der Halle das Stadtrad für die ältere Dame, das Trekkingrad mit Elektroantrieb, das vollgefederte Mountainbike und ein hochwertiges Rennrad. „Die Bandbreite wird immer größer“, sagt André Hans, selbst ehemaliger Amateurrennfahrer. Hans und sein Kompagnon Hamidreza Ameli sind Radhändler. Sie leiten bei XXL Emporon, in Dresden mit zwei Geschäften an der Dohnaer und der Overbeckstraße vertreten, die Geschäfte. Am Mittwoch konnten sie ihr neues Lager eröffnen – im Gewerbegebiet Kesselsdorf.

XXL Emporon braucht die Halle mit einer Lagerfläche von 6 000 Quadratmetern und Nebenräumen von 500 Quadratmetern für Werkstatt und Büro dringend. „Der Markt wächst und bisher sind wir mit unserer Logistik immer nur hinterhergewachsen“, berichtet Ameli. So war das Sortiment bisher in zwei Hallen in Dresden eingelagert. Dorthin lieferten die Hersteller und Großhändler die Räder, wo sie vor Ort endmontiert und anschließend in die Läden oder per Versand direkt an die Kunden ausgeliefert wurden.

Allerdings war der Platz ausgereizt. Schon lange hatte XXL daher nach einem Baugrundstück in der Landeshauptstadt gesucht – vergebens. „Im April 2016 war ich ziemlich frustriert, als mir der Gedanke kam, mal in Wilsdruff nachzufragen“, erinnert sich Hamidreza Ameli. So schickte er eine E-Mail an die Stadtverwaltung, schon am nächsten Morgen kam eine Antwort. Im Juni 2016 unterschrieben die Händler den Kaufvertrag für ein Grundstück direkt an der Bundesstraße 173. Auch die Baugenehmigung verlief reibungslos. Ameli: „Es war das erste Mal, dass ich Behörden als kundenfreundlich und serviceorientiert wahrgenommen habe.“ Im April 2017 war Baustart für die Investition von drei Millionen Euro. In den vergangenen Wochen haben die Mitarbeiter insgesamt 15 000 Fahrräder umziehen lassen. Sie lagern, in Kisten verpackt, in Hochregalen. Dazu kommt ein kleineres Lager für 50 000 Ersatzteile und Zubehörartikel. Täglich werden in Kesselsdorf nun 250 Räder endmontiert.

Der Fahrradmarkt ist im Wachstum, aber auch im Umbruch. Zum einen Verschwinden kleine Hersteller vom Markt, ihre Marken werden von größeren Firmen übernommen. Ameli: „Es herrscht eine gewaltige Konzentration.“ Andererseits ist das Rad das Produkt der Stunde, die Nachfrage nach guten und auch hochwertigen Rädern wächst. XXL verkauft in seinen vier Läden in Dresden, Chemnitz und Halle jährlich rund 30 000 Räder, Tendenz: steigend. Der Jahresumsatz liegt bei 26 Millionen Euro. Damit gehört man zu Deutschlands größten Händlern.

Daran war vor 17 Jahren nicht zu denken, als Ameli in die Oberlausitz kam und dort beim Hersteller Biria, wo sein Onkel Geschäftsführer war, einstieg. Emporon ging aus einem kleinen Werksverkauf mit Werkstatt in Neukirch hervor. 2002 wechselte Ameli, dann schon mit André Hans an seiner Seite, nach Berlin, um einen Onlinehandel für Räder zu betreiben. „Das ging gründlich schief, wir waren zu früh dran“, sagt der gebürtige Iraner. In Dresden besann man sich ab 2004 zunächst auf den klassischen Einzelhandel unter der Marke Emporon. Das Online-Geschäft kam erst ab 2012 hinzu. Da hatten sich Ameli und Hans längst mit sieben weiteren Einzelhändlern zu einer Einkaufsgruppe zusammengeschlossen. Seitdem firmiert man unter dem Namen XXL Emporon.

Und die Unternehmer haben weitere Baupläne. 2018 soll unweit der Filiale an der Overbeckstraße ein neuer Laden eröffnen und die Dimensionen erweitern: Geplant ist ein 3 000 Quadratmeter großer Fahrrad-Erlebnisshop.

