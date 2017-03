Platz der Städtepartnerschaft geplant Das Gelände der früheren Tuchfabrik wurde zu einem Parkplatz umgestaltet. Die Stadt will mehr aus ihm machen.

Dieser Parkplatz befindet auf dem früheren Gelände der Tuchfabrik. Die Stadt plant auf dem Areal noch mehr © Uwe Soeder

Ein öffentlicher Parkplatz für 28 Autos befindet sich seit einem guten halben Jahr an der Spree unterhalb der Wasserkunst. An seinem Rand soll bald ein neues Detail entstehen. „Unser Ziel ist die Einrichtung eines Platzes der Städtepartnerschaft. Der soll unterhalb des neuen Parkplatzes, im Bereich der Sitzgruppen, entstehen“, berichtet Stadtsprecher André Wucht. An der Granitwand zur Spree hin möchte die Stadt Beschilderungen zu den einzelnen Partnerstädten anbringen. Von der Abteilung Denkmalschutz des Landkreises liege grünes Licht vor, sagt Wucht. „Die Texte und die Gestaltung der Tafeln befinden sich gerade in der Abstimmung.“ Ziel sei es, die Tafeln im Rahmen des Bautzener Frühlings am letzten Maiwochenende einzuweihen.

Bautzen hat fünf Partnerstädte: Worms seit 1990, Heidelberg seit 1991, das französische Dreux seit 1992, das tschechische Jablonec nad Nisou seit 1993 und das polnische Jelenia Góra seit 1993. (SZ/ma)

