Platz am Buttig-Haus bleibt namenlos Die Enkel von Ewald Buttig haben in einem Brief an OB Thomas Zenker angeregt, den Platz nach ihrem Großvater zu benennen. Doch das geht nicht.

Zu Erntedank 1953 zeigte sich Gemüsehändler Ewald Buttig mit seinen Verkäuferinnen vor dem Buttig-Haus (großes Foto). Der Balkon, der zu Buttigs Lieblingsplätzen gehörte, wurde abgerissen. Gern ließ sich „Kohlen-Buttig“ auch mit Schornsteinfegern als Glücksbringern ablichten. © privat

Der Platz am Buttighaus in der Spitze, in der Hammerschmidt- und Rosa-Luxemburg-Straße aufeinandertreffen, bleibt weiterhin namenlos. Die in Mannheim lebenden Enkel von Ewald Buttig hatten in einem Brief an den Oberbürgermeister anregt, den Platz nach ihrem Großvater zu benennen. Ein erster Versuch im Jahre 1992 blieb erfolglos.

Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) sieht nach Rücksprache mit dem Geschichts- und Museumsverein und den Städtischen Museen Zittau keine Chance für eine Umbenennung des Platzes. Grund für die Ablehnung: Alle Kenntnisse zu Ewald Buttig beziehen sich auf nur eine einzige Quelle, einen Zeitungsartikel der Oberlausitzer Illustrierten Wochenschau vom 31. März 1928. Ein umfassendes Bild zur Person lasse sich so nicht herstellen, erklärte die Stadt. Um den als „Rauhbein“ und „Zittauer Eulenspiegel“ bekannten Geschäftsmann mit Schnauzbart und Stoppelhaarfrisur ranken sich viele Anekdoten, die offensichtlich nur mündlich weitergegeben wurden. (mh)

zur Startseite