Platz 6 für Weißwassers Weihnachtsbaum Die SZ hat acht besonders prächtige Exemplare im Landkreis zur Wahl gestellt. Die Abstimmung konnte der Vorjahressieger gewinnen. Auch drei Leser dürfen sich freuen.

Der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus in Weißwasser. © Joachim Rehle

Die Weihnachtstanne auf dem Görlitzer Untermarkt gefiel den SZ-Lesern in diesem Jahr besonders.

Landkreis. Die Leser der Sächsischen Zeitung haben entschieden: Der schönste Weihnachtsbaum im Landkreis steht in Görlitz. 331 und damit 42 Prozent aller Teilnehmer an der Online-Abstimmung waren dieser Meinung. Bis Montagabend, 24 Uhr, konnten die Leser ihr Votum abgeben. Am Ende nutzten 788 diese Chance.

Auf den zweiten Platz schaffte es der Weihnachtsbaum in Rothenburg, für den 226 Leser stimmten (29 Prozent). Den dritten Platz belegt die Tanne in Löbau mit 100 Stimmen (13 Prozent), gefolgt von Niesky (66 Stimmen/8 Prozent), Zittau (32/4), Weißwasser (15/2), Ebersbach/Oberland (11/1) und Boxberg (7/1).

Görlitz verteidigte damit seinen Spitzenrang aus dem Vorjahr auch dieses Mal. Allerdings wird in der Neißestadt auch besonders viel Aufwand um den Weihnachtsbaum auf dem Untermarkt betrieben. Ein Mitarbeiter der städtischen Kulturservicegesellschaft, Tino Wallor, widmet sich diesem Thema. Bei ihm kommen die Angebote von Einwohnern an, die Tannenbäume in ihren Gärten fällen wollen und sie als Weihnachtsbaum anbieten. Dann prüft er die Bäume auf ihre Eignung. In diesem Jahr fiel seine Wahl unter den 20 Meldungen auf eine Tanne aus dem Görlitzer Villenviertel Biesnitz, wo sie 32 Jahre lang wuchs. Wer die Siegertanne noch mal sehen will, kann sich Zeit lassen: Bis Maria Lichtmess, also bis zum 2. Februar, wird die Tanne noch auf dem Untermarkt stehen.

Überraschungszweiter ist Rothenburg. Auch dieser Baum stand zuvor auf einem privaten Grundstück in der Stadt und wurde gespendet. Das Besondere: Die Stadt Rothenburg hat sich in diesem Jahr eine neue Weihnachtsbaumbeleuchtung gegönnt. Statt kalt-weiß leuchtet der Baum in warm-weißen Farben. Acht Lichterketten erhellen die Tanne.

Und folgende drei SZ-Leser sind die glücklichen unter allen Teilnehmern, die sich nun ein Geschenk in einer Höhe von 30 Euro in den SZ-Treffpunkten Görlitz und Zittau aussuchen können: Andreas Israel, Ebersbach/Oberland, Mario Knöbel, Görlitz, und Dominik Heinze aus Niesky. Herzlichen Glückwunsch. (SZ/sb)

