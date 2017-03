Plattform gegen den Behörden-Dschungel Der Landkreis Görlitz startet eine virtuelle Jugendberufsagentur. Junge Leute sollen am Beginn des Berufslebens schneller unterstützt werden.

In der Oberschule Krauschwitz haben die Behördenvertreter die neue Plattform vorgestellt und eröffnet. Die Schulen sollen darin künftig auch stärker eingebunden werden. © Joachim Rehle

Der Übergang von der Schule in den Beruf ist eine der wichtigsten Phasen im Leben. Bei einigen Jugendlichen verläuft dieser Weg aus den verschiedensten Gründen aber nicht geradlinig. Denen wollen die Agentur für Arbeit Bautzen, das Jobcenter und das Jugendamt des Landkreises mit einer neuen gemeinsamen Plattform helfen, der virtuellen Jugendberufsagentur. Diese ist am Donnerstag in der Oberschule Krauschwitz feierlich „eröffnet“ worden.

Bei dem neuen Angebot handelt es sich zunächst um eine Plattform, auf die Mitarbeiten aus allen drei Behörden zugreifen können. Wendet sich ein Jugendlicher oder junger Erwachsener unter 27 Jahren, der keinen Schul- oder Berufsabschluss hat, an eine der Behörden, können das weitere Vorgehen und die Hilfsangebote über diese virtuelle Agentur koordiniert werden. Nach erteilter Zustimmung des Jugendlichen beziehungsweise durch dessen Eltern, was aus Gründen des Datenschutzes notwendig ist, werden die Daten in das System eingepflegt. So haben alle mit dem Jugendlichen betrauten Mitarbeiter den gleichen Kenntnisstand und wissen, wer wo der zuständige Ansprechpartner ist. Das soll Zeit sparen und den Verlust von Informationen verhindern. Das System werde aber nur genutzt, wenn wirklich alle Behörden gebraucht werden, erklärt die Leiterin des Jugendamts, Elke Drewke.

Für die Jugendlichen bietet die Jugendberufsagentur den Vorteil, dass sie nicht von einer Behörde zur nächsten verwiesen werden, bis die richtigen Ansprechpartner und Maßnahmen gefunden sind. Aufgrund der Größe des Kreises habe man sich gegen einen zentralen Standort und für die virtuelle Plattform entschieden, erklärt Felix Breitenstein, Betriebsleiter des Jobcenters des Landkreises Görlitz. Das sei ein innovativer Ansatz und bisher einmalig in Deutschland. In Chemnitz gebe es dafür ein eigenes Gebäude, ergänzt Thomas Berndt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bautzen.

Das soll aber nur der erste Schritt sein. Bis zum Jahresende soll außerdem eine Internetseite entstehen, auf der die verschiedenen Angebote und Leistungen der drei Behörden gebündelt werden, so Thomas Berndt. Außerdem soll stärker mit den Schulen zusammengearbeitet werden. Denn je früher man die betreffenden Jugendlichen fördern könne, desto größer sei die Chance, diese in einen Beruf zu bekommen, sagt er.

