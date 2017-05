Planungsverband erörtert Leag-Pläne Das neue Revierkonzept des Bergbaukonzerns lässt in Dresden und Görlitz Köpfe rauchen.

Blick auf das Kraftwerk Boxberg. © André Schulze

Wie geht es in Schleife und Trebendorf weiter, nachdem der Bergbaukonzern Leag seine Abbaupläne für den Tagebau Nochten geschrumpft hat? Diese Frage beschäftigt derzeit nicht nur die Bürger in den Gemeinden, sondern auch die Regionalplaner, hatten sie doch vor vier Jahren den Plänen von Leag-Vorgänger Vattenfall für das komplette Nochtener Abbaugebiet II zugestimmt. Jetzt muss geklärt werden, ob der auch von der sächsischen Staatsregierung genehmigte Plan auch für die geänderten Abbaupläne gültig ist – oder ob ein neuer her muss. In diesem Tenor äußerte sich der Vorsitzende des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien und Görlitzer Landrat, Bernd Lange (CDU), jetzt auch im „Beirat zum Entwicklungskonzept für die Gemeinden Trebendorf (Trjebin), Schleife (Slepo) und Groß Düben (Dzewin) unter den Bedingungen des langfristigen Braunkohlenbergbaus“.

Laut Lange befindet sich der Planungsverband in Abstimmungsgesprächen mit den zuständigen Ministerien des Freistaats Sachsen und dem Bergbauunternehmen. Mit den weiteren Schlussfolgerungen werden sich die Verbandsgremien am 22. Juni befassen. „Alles in allem“, heißt es in einer Mitteilung des Planungsverandes, „zeigen die Aktivitäten der letzten Wochen, dass durch das Revierkonzept erste planerische und praktische Schritte angestoßen wurden. Damit eröffnen sich für das Kirchspiel Schleife auch unter den geänderten Rahmenbedingungen Perspektiven für die langfristige Entwicklung.“ (SZ/tbe)

