Planungsstart für neue Feuerwache Die Sieger des Architekturwettbewerbs müssen noch manches überarbeiten.

Symbolfoto © Daniel Förster

Radebeul. Christoph Richter und Jan Musikowski haben den Architekturwettbewerb für eine neue Feuerwehrwache in Radebeul-Ost gewonnen. Nun müssen sie auf Empfehlung der Preisjury einiges an ihrem Entwurf noch einmal unter die Lupe nehmen. So sollen sie beispielsweise die momentan noch nicht erfüllten brandschutztechnischen Anforderungen überprüfen sowie ob die Alarmausfahrt noch verbreitert werden kann. Die Ausfahrt, die die Einsatzfahrzeuge nehmen, soll außerdem von der Pkw-Einfahrt räumlich weiter entfernt sein, damit sich die ein- und ausfahrenden Fahrzeuge nicht behindern.

Das Preisgericht schlägt auch vor, den Schriftzug „Freiwillige Feuerwehr Radebeul-Ost“ groß am Gebäude anzubringen, damit er schon von Weitem deutlich erkennbar ist. Wegebeziehungen und -längen müssen optimiert werden und der Übungshof soll näher am Gebäude liegen, als der Entwurf vorsieht.

Der Jury hatte gut gefallen, dass der Entwurf des Gebäudes der Gestalt eines Gewächshauses nachempfunden wird und damit gut in die Umgebung passt. Dass auf den Dachflächen Solarpaneelen angebracht werden können, würde zwar die Betriebskosten reduzieren, allerdings auch die investiven Kosten erhöhen, sodass wahrscheinlich Fördergelder dafür benötigt werden würden, heißt es von der Verwaltung. Die Gesamtkosten werden sich auf über drei Millionen Euro belaufen, es gibt aber eine Festbetragsförderung für Feuerwehrhäuser von 1,01 Millionen Euro.

Am Mittwochabend musste noch der Stadtrat zustimmen, dass die Wettbewerbssieger die weiteren Planungen übernehmen dürfen. (SZ)

