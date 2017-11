Planungsauftrag für Krippe vergeben Die Krippe in Schmiedeberg soll neu gebaut werden. Die Planung übernimmt ein bekanntes Büro mit neuem Namen.

© Symbolfoto: dpa

Die Kinderkrippe in Schmiedeberg ist gefährlich, nicht im Alltag. Aber sie hält heutigen Anforderungen an den Brandschutz bei Weitem nicht stand. Das ist schon seit 2011 bekannt. Erste Maßnahmen, um die Sicherheit zu verbessern, hat die damals noch selbstständige Gemeinde Schmiedeberg sofort ergriffen und neue Rauchmelder einbauen lassen. Außerdem bekam die Bauplanerin Pia Ullmann den Auftrag, das Gebäude zu untersuchen und einen Vorschlag für einen Neubau zu machen.

Dieses Vorhaben kommt jetzt einen Schritt weiter voran. Der Stadtrat Dippoldiswalde hat auf seiner Sitzung am Mittwoch den Auftrag für die Planung der weiteren Bauphasen vergeben. Dieser geht an das Ingenieurbüro Basler & Hofmann Deutschland. Der Name sagt wahrscheinlich wenigen Dippsern etwas. Es ist aber ein bekanntes Büro, das bisher unter dem Namen Toscano in Dippoldiswalde gearbeitet hat und sich jetzt mit anderen Firmen unter dem neuen Namen zusammengeschlossen hat.

Basler & Hofmann sind eines von drei Büros, welche die Stadt zu einem Angebot aufgefordert hat. Sie haben das günstigste Angebot abgegeben. Die Planung soll insgesamt rund 82 000 Euro kosten. Die Kosten für das gesamte Bauvorhaben werden auf 531 000 Euro geschätzt.

