Planungen zur Freilichtbühne vergeben Die Gestaltung der Außenanlage sieht einen barrierefreien Zugang über eine Rampe vor.

Konzert auf der Freilichtbühne in die Weinau in Zittau © Jens Böhme

Zittau. Die Planungsleistungen zur Sanierung der Freilichtbühne Weinau hat der Technische- und Vergabeausschuss am Mittwochabend an ein Zittauer Planungsbüro vergeben. Die Stadt plant den Abriss des maroden Filmvorführerhauses und den Neubau eines Mehrzweckgebäudes mit Filmvorführraum, Lager- und Verkaufsraum sowie Sanitäranlagen mit Behindertentoilette an selber Stelle. Die Gestaltung der Außenanlage sieht einen barrierefreien Zugang über eine Rampe vor.

Die vorhandene Leinwandtechnik wird aufgearbeitet. Das Vorhaben wird zu 85 Prozent mit Fördergeldern aus dem EU-Programm „Kultur ohne Grenzen“ finanziert. Die Freilichtbühne war beim Hochwasser 2010 stark in Mitleidenschaft gezogen und nur notdürftig instand gesetzt worden. Die Hillersche Villa organisiert seit vielen Jahren die „Zittauer Filmnächte“ in den Sommermonaten auf dem Gelände. Zu den 36 Vorstellungen 2016 kamen rund 3 000 Besucher, wegen des Wetters etwas weniger als 2015. (mh)

