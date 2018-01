Planungen für Burger King laufen Auf der Saschowawiese in Weißwasser soll ein Fast-Food- Restaurant entstehen. Gegenwärtig wird die Planung dafür erarbeitet.

Das Einkaufszentrum im Herzen von Weißwasser soll einen Burger King bekommen. © André Schulze

Weißwasser. Als 2017 die Nachricht in Weißwasser aufgekommen war, dass Burger King ein Fast-Food-Restaurant auf der Saschowawiese in Weißwasser errichten will, haben dies viele begrüßt. Die Vorbereitungen dafür laufen derzeit auf Hochtouren. Für einen Bauantrag sei es jedoch gegenwärtig noch zu früh, heißt es vom Landkreis Görlitz auf TAGEBLATT-Nachfrage. Zunächst müssten die notwendigen bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Dazu müsse nämlich der aktuell gültige vorhabenbezogene Bebauungsplan geändert werden. „Im notwendigen Verfahren wurden innerhalb der Anhörung unter anderem durch das Landratsamt verschiedene Sachverhalte angemerkt, welche die Stadt Weißwasser nun im weiteren Planverfahren berücksichtigen muss“, erklärt Kreissprecherin Julia Bjar. Besonders zu beachten sei dabei die Überplanung der vorhandenen Parkplätze, die durch den Restaurantneubau gegenüber dem Hotel Kristall wegfallen werden.

Hans Bär vom City-Center-Management erklärt, dass derzeit die Auswertung der eingegebenen Anträge geprüft werde. „Die Zeitschiene der Planung bis zum Bau des Restaurants hängt maßgeblich davon ab, wie gravierend die Einsprüche sind“, sagt Bär. Laufe alles glatt, könnte bereits im kommenden Sommer mit den Bauarbeiten begonnen werden – sofern der Stadtrat dem geänderten Bebauungsplan zustimmt. Müsse allerdings an der Planung nachgebessert werden, könnte sich der Baustart in die Länge ziehen. „Ich kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wann gebaut werden kann“, sagt Hans Bär abschließend.

