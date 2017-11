Planung für Schmiedeberger Oberschule vergeben Allein dafür ist ein hoher fünfstelliger Betrag veranschlagt.

In der Oberschule Schmiedeberg sollen die Sanitäranlagen saniert werden. © Archiv: Egbert Kamprath

Die Stadt Dippoldiswalde saniert mit Geld aus dem Investitionspaket die Sanitäranlagen in der Oberschule Schmiedeberg. Insgesamt wird dieses Vorhaben schätzungsweise 380 000 Euro kosten. Die Vorplanung und der Entwurf sind fertig. Jetzt hat der Stadtrat die weiteren Planungsarbeiten an das Ingenieurbüro Ipro-Consult in Dresden vergeben. Dieses hatte von drei Büros, welche die Stadt angefragt hatte, das günstigste Angebot gemacht. Die Planung soll von der Genehmigungsplanung bis zur Objektbetreuung 74 800 Euro kosten.

Ipro-Consult hat sich schon längere Zeit mit der Schule und dem Turnhallenbau in Schmiedeberg befasst. Bereits die Gemeinde Schmiedeberg hatte bei Ipro einen Entwurf für die Sanierung von Turnhalle und Schule erstellen lassen.

Die Sanitäranlagen sind einer von mehreren Schwachpunkten in der Oberschule Schmiedeberg. Sie stammen noch aus DDR-Zeiten. Teilweise verlaufen Plastikrohre offen auf der Wand. Die Anlagen wurden zwar immer gut in Ordnung gehalten, aber entsprechen nicht mehr heutigen Standards und müssen dringend saniert werden. Deswegen hat der Stadtrat Dippoldiswalde dieses Projekt in sein Investitionsprogramm aufgenommen. (SZ/fh)

zur Startseite