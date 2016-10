Planung für neue Intensivstation beendet Ab 2017 wird in Weißwasser gebaut. Im Sommer soll das millionenschwere Projekt dann fertig sein.

Blick auf das Kreiskrankenhaus. © André Schulze

Das Kreiskrankenhaus Weißwasser forciert den Umbau der Intensivstation. Bis Ende des Jahres sollen die Planungen abgeschlossen sein, so Geschäftsführer Andreas Grahlemann kürzlich gegenüber der SZ. Die Bauarbeiten sollen dann im neuen Jahr beginnen und bis zum Sommer abgeschlossen sein. Während der Bauarbeiten bleibe die alte Station in Betrieb. Ein Neubau werde die neue Intensivstation nicht, so Grahlemann. Stattdessen werde die ehemalige Kinderstation, die seit einer Umstrukturierung leer steht, umgebaut. Die Kapazität von acht Betten bleibe unverändert.

Der Schritt sei notwendig, um die Versorgung sicherzustellen und den Bereich den aktuellen Standards anzupassen, so Grahlemann. Die Kosten für den Umbau dürften bei rund zwei Millionen Euro liegen. Im Juli übergab Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch einen Fördermittelbescheid in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Dazu kommen Eigenmittel.

Das Kreiskrankenhaus Weißwasser gehört mit den Kliniken Ebersbach-Neugersdorf und Zittau sowie der Krankenhausservicegesellschaft Löbau-Zittau zur Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz. Der Erhalt des Kreiskrankenhauses sei alternativlos, erklärte Grahlemann, auf die Frage angesprochen, ob sich die Investition in die neue Intensivstation überhaupt lohne. „Das Kreiskrankenhaus hat so etwas wie Bestandsschutz.“ Deshalb sei die Investition folgerichtig.

Beim Kreiskrankenhaus Weißwasser handelt es sich um ein Haus der Grundversorgung mit 180 Betten. Es verfügt über die Abteilungen Innere Medizin, Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie. Der Landkreis investierte in diesem Jahr 1,7 Millionen in das Kreiskrankenhaus. Seit der Wende flossen insgesamt 40 Millionen Euro für Modernisierungen.

