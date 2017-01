Planung für Kreisverkehr Siebitz Derzeit bereitet das Straßenamt die Planungen für den Umbau vor.

Diese Kreuzung könnte zum Kreisverkehr umgebaut werden. © Matthias Schumann

Die Kreuzung in Siebitz soll zum Kreisverkehr umgebaut werden. Derzeit bereitet das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) alle erforderlichen Unterlagen für das dafür nötige Planfeststellungsverfahren vor. „Wir beabsichtigen die Planfeststellung im Sommer 2017 zu beantragen“, erklärte Lasuv-Sprecherin Isabell Siebert auf SZ-Anfrage. An der Kreuzung in Siebitz kracht es regelmäßig. Seit 13 Jahren ist sie Unfallschwerpunkt. Deshalb soll sie umgebaut und damit sicherer gemacht werden. Erste Planungen dafür gehen in das Jahr 2012 zurück. Im Mai vorigen Jahres wurde das Vorhaben samt Bauplänen den Bewohnern des Dorfes sowie weiteren Interessierten auf einer Einwohnerversammlung vorgestellt. (SZ/pam)

