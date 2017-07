Planschen ohne Bedenken Das Gesundheitsamt hat die Wasserqualität von Teichen, Seen und Talsperren überprüft – mit guten Resultaten.

Badetag an der Talsperre Malter. © Frank Baldauf

Eine sommerliche Abkühlung in den Gewässern der Region ist bedenkenlos möglich. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat die Wasserqualität der Badegewässer im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge untersucht und nun die Ergebnisse vorgelegt. Demnach gibt es in allen überprüften Seen, Teichen und Talsperren keine sichtbaren Beanstandungen, heißt es. „Wer Spaß am ausgiebigen Schwimmen und Planschen hat, kann gern unsere Badegewässer besuchen.“

Das Gesundheitsamt des Kreises nimmt regelmäßig Proben, untersucht sie und ermittelt damit die Wasserqualität. Insgesamt neun Badegewässer haben die Mitarbeiter überprüft, darunter die Kiesgrube Birkwitz, die Talsperre Malter und den Freibadesee Neustadt. Das Ergebnis lautet überall gleich: Das Wasser ist bakteriologisch in Ordnung und entspricht der Sächsischen Badegewässer-Verordnung. Die Proben wurden zwischen Anfang Mai und Ende Juni entnommen.

Der Test gibt auch Auskunft über die Wassertemperatur der Gewässer, auch wenn die Daten wegen der unterschiedlichen Zeitpunkte der Entnahme nur bedingt vergleichbar sind. Zumindest aber zeigt sich zum Beispiel, dass das Wasser im Hüttenteich Geising mit knapp 20 Grad deutlich kühler ist als etwa in der Talsperre Malter (24). In beiden Gewässern wurde die Probe Ende Juni genommen.

Eine Übersicht aller überprüften Gewässer finden Sie im Internet unter szlink.de/badefreuden

zur Startseite