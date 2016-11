Planmäßige Ankunftszeit: Ende August Der Herrnhuter Bahnhof wird jetzt saniert. Im Sommer 2017 sollen hier mehrere Geschäfte öffnen.

Der Bahnhof in Herrnhut hat sich zu einer Großbaustelle gewandelt. Bis Weihnachten soll das Dach repariert sein. © Matthias Weber

Die ersten Bretter auf dem Dach sind schon erneuert, die alten Schweißbahnen zum Teil schon entfernt: Am Bahnhof in Herrnhut haben die Sanierungsarbeiten begonnen. Mitarbeiter der Firma von Architekt Daniel Neuer und eine Dachdeckerfirma aus Schirgiswalde arbeiten seit dieser Woche in dem historischen Gebäude. Neuer hatte es 2011 für 5 000 Euro ersteigert und will Haus und Platz zu einem „Ort des Ankommens“ für das Städtchen machen, wie er sagt.

Ein Ankommen ist dabei zu einem Gutteil im übertragenen Sinne gemeint. Auch wenn der Bahnhof nahe am Ortseingangsschild steht und davor die Busse halten: Auf den noch hinterm Gebäude liegenden Schienen wird niemand mehr ankommen. Für die alte Bahntrasse ist derzeit eher ein Radweg im Gespräch. Der würde zu den Plänen, die Neuer mit dem Bahnhof hat, aber auch sehr gut passen. Denn in dem Haus soll im nächsten Sommer wieder Leben einziehen, sollen Geschäfte öffnen, ein Café zum Verweilen einladen – bei schönem Wetter auch draußen unter einer großen Linde. Neuer greift damit die Supermarktstandorte links und rechts des alten Bahnhofs auf und will in diesem Bereich der Löbauer Straße einen Rundum-Einkaufsort einrichten – freilich ohne sich in Konkurrenz zu den Märkten zu begeben. In den alten Bahnhof werden ein Feinkostladen, Bäcker, Fleischer Blumenladen sowie ein Deko-Laden einziehen. Letzterer will mit dem Bäcker ein Café einrichten, das über die üblichen Stehtische hinausgeht, skizziert der Architekt die schon festgezurrten Pläne. Das jüngst gegenüber eröffnete Geschäft des Gartenbetriebs Dienel passt ebenfalls zu diesen Ideen. Und die Stadt Herrnhut saniert parallel zu den Arbeiten im Bahnhof den Vorplatz, damit am Ende alles auch rundherum stimmig wird.

Mit den jetzt begonnenen Arbeiten wird der Bahnhof aus seinem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf geweckt. Als Station für Bahnreisende dient er schon seit 1998 nicht mehr, die Zeiten des Kunstbahnhofs von 1997 bis 2010 sind ebenfalls längst vorbei. Seither ist das Haus immer wieder mutwillig beschädigt worden, musste wiederholt gesichert werden. Dass das 1862 erbaute Gebäude überhaupt noch steht, ist dem umsichtigen Handeln der Herrnhuter Feuerwehr zu verdanken. Das wird Neuer nicht müde, zu betonen. Als Ostermontag 2012 gegen 4.30 Uhr der Anbau auf der Gleisseite brannte, waren die Kameraden sehr schnell zur Stelle. Es hat nicht viel gefehlt, dann hätte der Brand das hölzerne Dachgeschoss ergriffen und den ganzen Bahnhof zerstört. Wie weit sich das Feuer schon nach oben gefressen hatte, ist heute noch sehr gut zu sehen.

Doch nicht nur davon soll bald nicht mehr viel zu spüren sein. Das historische Gebäude wird in den Originalzustand zurückversetzt, soweit sich der rekonstruieren lässt. Weitere Anbauten sind bereits weggerissen, an der Fassade wird die Holzverkleidung entfernt, die ebenfalls nicht historisch ist. Auf diese Schritte hat sich Neuer mit dem Landesamt für Denkmalpflege geeinigt.

Innen wiederum soll der Bahnhofscharakter in vielen Details erhalten bleiben. Die historischen Fußbodenfliesen bleiben drin, was vom Eichenparkett weiterzuverwenden ist, ebenfalls. Das Gleiche gilt für die charakteristischen Schwingtüren, die in die Bahnhofshalle führen, erklärt Neuer. All dies wie auch die Fenster werde fachmännisch wieder aufgearbeitet.

Bis Weihnachten sollen die Arbeiten am Dach abgeschlossen sein. Einst lag Schiefer darauf, nun wird ein ähnlich dunkler Ziegel verwendet, der dem Wetter und der flachen Dachneigung, die für Feuchtigkeitsschäden anfällig ist, besser trotzt. Perspektivisch könnte an der östlichen Seite neben dem Bahnhofsgebäude wieder ein Haus im Pavillonstil entstehen. Dort wäre dann Platz für eine barrierefrei zu erreichende Arztpraxis, so Neuer. Wann die entsteht, ist aber noch offen. Der Architekt saniert den Bahnhof als privater Bauherr, über die Investitionssumme mag er nicht sprechen. Offen ist derzeit noch, ob er öffentliche Fördermittel in Anspruch nimmt.

Dass der Bahnhof jetzt wieder auf Vordermann gebracht wird, ist indes Gespräch sowohl in Herrnhut als auch darüber hinaus. Ende August 2017 könnte er dann auch wieder von innen zu betreten sein.

