Kegeln Verbandsliga Frauen Planeta startet mit Sieg in die Saison Die Damen der Verbandsliga haben den Start in die neue Saison vollzogen. Unter ihnen SSV Planeta Radebeul.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Die Damen der Verbandsliga haben den Start in die neue Saison vollzogen. Unter ihnen SSV Planeta Radebeul. Sie hatte das Glück, zu Hause mit der neuen Spielart 120 Wurf gegen den Dresdner SV 1910 das Wettkampfjahr zu eröffnen. Radebeuls erste drei Starterinnen gewannen ihr Duell. Doch in der zweiten Hälfte des Spieles drehten die Dresdner den Spieß um. Von den Ergebnissen her zeigten jeweils drei Damen jeder Mannschaft, dass sie in der Lage sind, über 500 Punkte zu spielen, wobei Angela Schubert mit 535 Kegel Tagesbestleistung erspielte. Das Spiel endete insgesamt mit einem Sieg für Planeta Radebeul mit 3024 Kegel und 13 Spielpunkten. Der Dresdner SV 1910 kam auf 2931 Kegel und 11 Spielpunkte. Damit starten die Radebeuler auf Platz vier in die neue Saison. (DS)

