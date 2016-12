Planer stellen Großprojekt vor Der Bau des Kunstrasenplatzes ist die größte Investition der Gemeinde im nächsten Jahr.

Darauf freuen sich die Sportler der SG Traktor Reinhardtsdorf schon lange. Der abgewirtschaftete Kunstrasenplatz auf dem Gelände an der Waldbadstraße soll im nächsten Jahr erneuert werden. Dazu nimmt die Gemeinde als Eigentümer des Grundstücks viel Geld in die Hand. Die Baukosten werden auf rund 185 000 Euro geschätzt. Damit ist es das größte Bauprojekt der Gemeinde im kommenden Jahr. Das wird zum einen über zusätzliche 108 000 Euro abgedeckt, die über das sogenannte Investitionskraftstärkungsgesetz von Bund und Freistaat kommen.

Das Geld durfte zwar erst nicht vollständig für den Sportplatz ausgegeben werden. Eine verwaltungstechnische Tauschaktion mit Rathmannsdorf machte das dann doch möglich. Der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich demnach auf rund 77 000 Euro.

Wer wissen will, wie der Bau ablaufen soll und was mit dem Geld alles gebaut werden wird, der kann sich bei einer Präsentation der Pläne am Donnerstag selbst ein Bild machen. Dann kommen die Bauplaner ins Vereinsheim und erklären, was sie vorhaben. Eine Terminkette steht bereits. Demnach sollen die Bauarbeiten nach Ende der Saison, also nach dem 16. Juni, beginnen. Knapp fünf Wochen später müsste der Platz wieder bespielbar sein. Bisher ist für den 23. Juli das traditionelle Fußballturnier des Zirkelstein-Resorts terminiert. Ob das zu halten ist, wird sich vermutlich erst in der Bauphase herausstellen.

Dass der Zustand des Platzes verbessert werden muss, wissen Spieler und Eltern der Nachwuchskicker nur zu gut. „Nach Punktspielen kommt kaum noch einer ohne Schürfwunden vom Platz“, sagt Gunter Johne, der Abteilungsleiter Fußball.

Info-Veranstaltung, 8.12., 20 Uhr, Sportlerheim

