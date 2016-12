Planer gefunden für Museumsbau Der Auftrag für das Projekt soll nach Dresden und Pirna gehen. Die Auswahl für die Stadt war nicht groß.

Ein Dresdner und ein Pirnaer Architekturbüro haben gemeinsam das günstigste Angebot für die Planung des Museumsumbaus in Dippoldiswalde abgegeben. Die Stadtverwaltung und der mit der Ausschreibung beauftragte Planer, Jens Fischer, schlagen nun vor, den Auftrag an die beiden Büros „h.e.i.z.haus Architektur Stadtplanung Partnerschaft“ in Dresden und das Planungsbüro „Bauentwurf Pirna Vetter – von Berg“ zu vergeben. Die beiden Unternehmen haben gemeinsam ein Angebot gemacht, die Bauarbeiten für rund 41 000 Euro zu planen.

Weitere Interessenten für den Auftrag kommen aus Chemnitz sowie aus Dippoldiswalde. Sie alle haben ihre Vorstellungen einer siebenköpfigen Jury präsentiert. Insgesamt haben sich nur vier Firmen für den Auftrag in Dippoldiswalde interessiert. Die Entscheidung über diese Auftragsvergabe liegt jetzt beim Stadtrat. Sie steht auf der Tagesordnung seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, dem 21. Dezember.

Der geplante Museumskomplex wird ein neues Gebäude für das Depot umfassen und eine Sanierung des Altbaus, in dem jetzt die Sammlung untergebracht ist. Ursprünglich war auch ein Neubau für ein Zentrum des mittelalterlichen Bergbaus vorgesehen. Doch dieses Projekt hat die Stadt gekippt. Angesichts ihrer Finanzlage kann sie sich ein solches Vorhaben nicht leisten. Stattdessen soll die Bergbausammlung künftig in den Räumen der Osterzgebirgsgalerie im Dippoldiswalder Schloss untergebracht werden.

Stadtratssitzung am Mittwoch, dem 21. Dezember, 18 Uhr im Ratssaal in Dippoldiswalde.

