Planer fürs Lauensteiner Vorschloss stehen bereit Ein eigens einberufenes Gremium hat ein Büro ausgewählt. Warum die Entscheidung kompliziert war und immer noch geheim ist.

Das Schlossareal in Lauenstein soll weiter saniert werden. © Archiv: Kamprath

Nach fast siebeneinhalb Stunden stand die Entscheidung fest. Ein extra einberufenes Gremium, dem Kommunalpolitiker sowie Vertreter von Finanzministerium und Denkmalamt angehörten, erteilte am Mittwochabend einem Ingenieurbüro den Auftrag, die Planungsleistungen für die Sanierung des Vorschlosses in Lauenstein auszuführen. Vielleicht ist es auch eine Bietergemeinschaft. Wer konkret den Zuschlag erhielt, dieser Name ist noch geheim. Zuvor sollen die beiden Bewerber, die bei dem komplizierten und aufwendigen Auswahlverfahren unterlegen sind, über die Entscheidung Kenntnis erhalten. Darüber informierte auf SZ-Nachfrage der Altenberger Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler), der ebenfalls mit am Tisch saß.

Das letzte Wort hat der Stadtrat

Da es sich um eine große Investition handelt – es geht um über drei Millionen Euro –, die aus Steuergeldern finanziert wird, musste der Auftrag europaweit ausgeschrieben werden. Daraufhin hatten sich sieben Bewerber gemeldet – allesamt aus Deutschland. Drei davon wurden ausgewählt, die sich nun am Mittwoch dem Gremium vorstellen durften. „Es war eine klasse Präsentation von allen drei Bietern“, fasste Kirsten die Ergebnisse zusammen. Die Entscheidung dauerte auch deshalb so lange, weil Fragen an die Bewerber gestellt werden durften. Diese und die Antworten mussten zudem genau protokolliert werden. Zum Schluss wurden Punkte vergeben, mit denen neun verschiedene Kriterien bewertet wurden wie Gesamteindruck, Referenzobjekte, Kostenmanagement. Auch das Honorar, welches das Büro für seine Planungsleistungen verlangt, spielte eine Rolle.

Das Gremium erteilt mit seiner Entscheidung dem Altenberger Stadtrat eine Empfehlung. Der soll dann auf seiner nächsten Sitzung am 5. Dezember den Auftrag vergeben. Ob das endgültig ist oder unter Vorbehalt beschlossen wird, ist noch offen. Denn theoretisch haben die beiden unterlegenen Bewerber 14 Tage Zeit, gegen die Entscheidung des Gremiums Einspruch zu erheben.

Sport- und Freizeitanlagen geplant

Das Vorschloss wurde unter der Herrschaft derer von Bünaus als Wirtschaftshof genutzt und ist inzwischen dringend sanierungsbedürftig. Wenn nichts passiert, droht das historische Ensemble restlos zu verfallen. Am Ende bliebe nur der Abriss. Bisher scheiterten alle Versuche, das einstige Vorschloss zu retten und einer neuen Nutzung zuzuführen, an der Finanzierung. Das Bundesbauministerium bewilligte im Frühjahr dann überraschend Geld aus dem Programm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. Reichlich drei Millionen Euro sollen aus dem Topf fließen. Die Stadt selbst muss noch zehn Prozent dazugeben.

Mit dem Geld soll der rechte Flügel des einstigen Vorschlosses, inklusive Tor, in Ordnung gebracht werden. Geplant ist, dort Sport- und Freizeitanlagen sowie Wohnungen zu bauen. Was da möglich ist und wie das aussieht, liegt nun maßgeblich in der Hand des Planungsbüros. Das Projekt muss bis Ende 2018 abgeschlossen sein.

