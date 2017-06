Planer bekommen jetzt viel Arbeit Die Stadt bereitet den Breitbandausbau in den Ortsteilen vor.

„Was die Planer liefern müssen, müssen wir auch bezahlen“ – Stadtbaudirektor Tilo Hönicke © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Die Stadt hat die Planung des Breitbandausbaus in den Ortsteilen an die Firma TKI Tele-Kabel-Ingenieurgesellschaft mbH aus Chemnitz vergeben. Die TKI hat bereits die Verfügbarkeitsanalyse im Vorfeld erstellt. Die Leistung kostet 30 416 Euro. Allerdings erklärte Stadtbaudirektor Tilo Hönicke schon jetzt, dass es bei diesem Preis wohl gar nicht bleiben kann. Der Grund ist die Wahnsinnsbürokratie, die mit dem Millionen-Projekt verbunden ist.

Das Land Sachsen hat 4,5 Millionen bereitgestellt, der Bund 9,6 Millionen. Großenhain legt noch mal 1,6 Millionen aus der Stadtkasse dazu. Doch auch wenn Großenhain inzwischen schon in der dritten Staffel der Kommunen gewesen ist, die Geld bekommen haben – fast täglich kommen weitere Nachforderungen vom Bund für das Projekt, die zu erbringen sind. „Ich hoffe, wir packen das. Aber was die Planer liefern müssen, müssen wir auch bezahlen“, so Tilo Hönicke und versprach darüber auf dem Laufenden zu halten. (ulb)

