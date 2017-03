Planenschlitzer waren wieder da Die Polizei stellt auf einer Raststätte gleich an mehreren Sattelzügen defekte Abdeckungen fest.

Planenschlitzer waren wieder am Werk. © Symbolfoto/dpa

In der Nacht zum Dienstag waren auf der Autobahnraststätte Dresdner Tor Planenschlitzer am Werk. An einem polnischen Sattelzug hatten Unbekannte die Plane an mehreren Stellen zerschnitten, anschließend zehn Reifen von der Ladefläche genommen und diese hinter dem Lkw zum Abtransport bereit gelegt.

Offenbar sind die Täter gestört worden, denn die Reifen lagen am Morgen noch am Ablageort.

Polizeibeamte stellten auf der Rastanlage drei weitere Sattelzüge fest, bei denen die Planen aufgeschnitten wurden.

Gestohlen wurde von diesen jedoch nichts. Der Sachschaden summiert sich auf mindestens 1.000 Euro.

