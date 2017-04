Planenschlitzer stehlen Ladung

Sitzgruppe angezündet.

Nossen. Unbekannte zündeten am späten Mittwochnachmittag einen Holztisch sowie eine Bank am Seminarweg (Basteiblick) in Nossen an. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dieser Straftat geben können. Hinweise nehmen das Polizeirevier Meißen oder die Dresdner Polizei unter Telefon 0351 483 22 33 entgegen.