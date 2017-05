Planenschlitzer gefasst Als die Diebe einen Laster aus Mittelsachsen ausräumten, wurden sie von Zivilfahndern gefasst.

Auf Gewerbegebieten an der Autobahn sind Planenschlitzer immer wieder aktiv. Während die Fahrer schlafen, dringen die Diebe unbemerkt in die Fahrzeuge ein und klauen die Ladung. Bei Brandenburg wurde einer Bande das jetzt zu Verhängnis. © Dietmar Thomas/Archiv

In einem Gewerbegebiet in Brieselang in Brandenburg haben Beamte der Polizeidirektion Chemnitz eine Bande Planenschlitzer gefasst. Die Männer im Alter von 23, 39, 41 und 42 Jahren sitzen seit Samstagabend in Haft. Das Amtsgericht Chemnitz hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz Haftbefehl erlassen. Darüber informierte Jana Kindt, Sprecherin der Polizeidirektion (PD) Chemnitz.

Die Männer waren von Beatmen der Operativen Fahndungsgruppe der PD Chemnitz auf frischer Tat in einem Gewerbegebiet in Brieselang gefasst worden. Gegen 2.30 Uhr in der Nacht zum Freitag beobachteten Zivilfahnder der Chemnitzer Polizei zwei der vier Männer (23 und 42), wie diese bei mehreren Lastern die Plane aufschlitzten. „Vom Auflieger eines Sattelzuges aus dem Raum Mittelsachsen luden sie 160 Kartons mit jeweils sechs 200-Gramm-Gläsern Instantkaffee in einen Kleintransporter um“, schilderte Jana Kindt.

Die beiden anderen Männer, 39 und 41, waren zunächst vor den Beamten geflohen. An der A 10 versuchten sie, einen Laster anzuhalten. Gegen 6 Uhr wurden die Männer kurz vor Berlin aufgegriffen. Bei der Suche nach den Planenschlitzern erhielten die Chemnitzer Beamten auch Unterstützung von den Kollegen aus Brandenburg, die mit einem Fährtensuchhund vor Ort gewesen sind, sowie Vertretern des Landeskriminalamtes Sachsen.

Sichergestellt wurde ein Fiat Ducato, der als Tatfahrzeug genutzt worden ist, sowie die gestohlene Ladung im Wert von rund 4 000 Euro. Diese konnte, so Jana Kindt, nach der Spurensuche und -sicherung den Laster-Besitzern zurückgegeben werden. Auf etwa 500 Euro schätzen die Ermittler den Schaden, der an den Planen durch das Aufschlitzen entstanden ist.

Schon seit mehreren Wochen haben sich Beamte des Chemnitzer Autobahnreviers sowie Kollegen der Kriminalpolizei mit dem Planenschlitzen in ihrem Zuständigkeitsbereich auseinandergesetzt. Es wurde bereits vermutet, dass die mutmaßlichen Täter als Bande agieren. Nun prüfen die Ermittler, ob die vier festgenommenen Männer auch für andere Diebstähle verantwortlich sind, so zum Beispiel für den Diebstahl von Handyzubehör aus einem Laster auf dem Gewerbegebiet Neukirchener Wald bei Stollberg.

