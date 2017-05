Planenschlitzer-Bande gestellt Bei Leisnig gelang der Polizei die Festnahme mehrerer Personen.

Gleich fünf mutmaßliche Planenschlitzer konnte die Polizei am Mittwoch an der Autobahnausfahrt Leisnig festnehmen. © Symbolfoto: Claudia Hübschmann

An der Tank- und Rastanlage Muldental-Süd an der A 14 waren am späten Dienstagabend einem 35 Jahre alten Lkw-Fahrer zwei Männer hinter seinem Lastzug augefallen. Ganz offensichtlich nahmen sie eine halbmondförmige Handbewegung an dem quer hinter ihm parkenden Auflieger vor, heißt es im neuesten Bericht der Polizeidirektion Leipzig. Aus der Vergangenheit wusste der Lkw-Fahrer genau, was diese Geste zu bedeuten hatte – hier waren Planenschlitzer am Werk.

Sofort ging er der Sache auf den Grund und sah, dass die Plane des Aufliegers aufgeschlitzt war. Als die beiden „Schnitter“ merkten, dass sie aufgeflogen sind, sprangen sie in einen bereitstehenden Transporter Mercedes-Benz und flüchteten auf der A 14 in Richtung Dresden. „Dabei konnte der 35-Jährige noch einen Blick auf das amtliche Kennzeichen erhaschen, welches er auch umgehend den Gesetzeshütern mitteilte“, heißt es im Polizeibericht.

Mit vereinten Kräften der Autobahnpolizei und verschiedener Polizeireviere nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Sie richteten einen Kontrollpunkt ein, an dem wenig später der Transporter samt aller Langfinger vorbeirauschte. Sofort setzte eine Polizeistreife nach. Obwohl der Fahrer noch zu entkommen versuchte, konnte das Fluchtauto an der Autobahnausfahrt Leisnig gestoppt und die fünf Insassen vorläufig festgenommen werden. Der Transporter war aufgrund fehlender Haftpflichtversicherung zur Fahndung zwecks Zwangsentstempelung ausgeschrieben.

Später prüften die Gesetzeshüter gemeinsam mit mehreren Lkw-Fahrern den Parkplatz. Dabei entdeckten sie an neun weiteren Lkw zerschnittene Planen. Inwieweit aus diesen bereits Waren gestohlen worden waren, ist Bestandteil der nachfolgenden Prüfungen.

Noch an diesem Mittwoch sollten die fünf Festgenommenen dem Haftrichter vorgeführt werden. (DA)

