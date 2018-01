Planenschlitzer auf der A 4 Auf dem Rastplatz „Auerswalder Blick“ machten sich in der Nacht Unbekannte an mehreren Lastern zu schaffen.

Symbolfoto © Claudia Hübschmann

Lichtenau/A 4. In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte an der Bundesautobahn 4, auf dem Rastplatz „Auerswalder Blick“, in Richtung Dresden an sechs Lastkraftwagen die Planen aufgeschlitzt und nach der Ladung geschaut.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Chemnitzer Polizei, haben die Diebe von einem Lkw Leuchtmittel in unbekannter Menge gestohlen. Angaben zum Wert des Diebesguts liegen noch nicht vor. Der entstandene Sachschaden wurde mit etwa 4 500 Euro angegeben. (DA)

