Planenschlitzer auf der A 4 An der Raststätte „Auerswalder Blick“ waren drei Lkw-Gespanne im Visier von unbekannten Tätern.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Die Polizei wurde am Mittwochmorgen von Fernfahrern zur Raststätte „Auerswalder Blick“ an der Autobahn 4 gerufen. Unbekannte hatten in der Nacht zuvor drei Lkw-Gespanne angegriffen. In zwei Fällen hatten die Täter die Planen der Sattelauflieger aufgeschlitzt, um nach der Ladung zu schauen.

In einem weiteren Fall entfernten die Täter die Plomben an der Tür eines Sattelaufliegers und öffneten diese. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand der Polizei wurde von Ladeflächen allerdings nichts gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf wenige Hundert Euro. (DA)

