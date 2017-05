Planen von über zwölf Lastern aufgeschlitzt Gleich zwei Mal haben Diebe an Raststätten an der Autobahn 14 zugeschlagen. Die Polizei ist auf der Suche nach einer Bande.

An der Raststätte Muldental Nord hatten sich Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag Zugang zu einem Laster verschafft und zwei Paletten Schuhkartons geöffnet. © Archiv: Dietmar Thomas

In der Nacht zum Donnerstag sind entlang der Autobahn 14 zahlreiche Lasterplanen aufgeschlitzt worden. Das meldete die Polizeidirektion (PD) Leipzig am Freitag. An insgesamt zwölf Lastern machte sich vermutlich eine Diebesbande an der Raststätte „Hansens Holz“ in Fahrtrichtung Leipzig zu schaffen. Zwischen 21.15 Uhr und 4 Uhr schlitzte sie an den Fahrzeugen die Planen auf. „Aus einem polnischen Lkw-Zug stahlen sie Autoreifen in bislang unbekannter Menge“, teilte Birgit Höhn, Sprecherin der PD Leipzig mit. Der 41-jährige Fahrer des Lasters hatte dies bemerkt und die Polizei alarmiert. An seinem Sattelzug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1 500 Euro. Wie hoch der Wert des Diebesgutes ist, war am Freitag noch nicht bekannt. Neben dem polnischen Laster waren laut Höhn noch weitere Sattelzüge aus Litauen und Tschechien betroffen. Hier ist der von den Tätern verursachte Sachschaden noch unklar. „Drei Tatverdächtige konnten mit einem Kleintransporter mit slowakischem Kennzeichen fliehen“, informierte die Polizeisprecherin. Die Ermittlungen der Polizei wegen schweren Bandendiebstahls laufen noch.

In der selben Nacht zwischen 22 Uhr und 8.40 Uhr wurden von einem polnischen Laster an der Raststätte Muldental--Nord zwei Paletten mit Schuhkartons „eines bekannten Online-Versandhändlers“, so Höhn, geöffnet. Die Paletten befanden sich in einem Container-Anhänger, der mit einem Vorhängeschloss sowie einer Werkplombe versehen gewesen ist. Die bisher unbekannten Täter entfernten diese und kamen so auf die Ladefläche. Als der Fahrer des Lasters sein Fahrzeug kontrollierte, fiel ihm der Einbruch auf. Er alarmierte die Polizei. Die Beamten ermitteln derzeit noch, auch, ob etwas aus dem Laster entwendet worden ist. Eine tschechische Sattelzugmaschine ist in der Nacht zum Donnerstag auf dem Rastplatz aufgeschlitzt worden, wie der 45-jährige Fahrer die Beamten informierte. Gestohlen worden sei jedoch von diesem nichts. Der Sachschaden an dem Laster beläuft sich auf rund 550 Euro. Auch in diesem Fall haben die Beamten die Ermittlungen aufgenommen.

Erst am vergangenen Freitag war den Kollegen der Polizeidirektion Chemnitz einen Bande Planenschlitzer ins Netz gegangen. Die Männer im Alter von 23, 39, 41 und 42 Jahren sitzen in Haft. Zivilfahnder hatten sie in einem Gewerbegebiet in Brieselang bei Berlin auf frischer Tat ertappt. Sie hatten von einem Laster aus Mittelsachsen rund 160 Kartons Instant-Kaffee erbeutet und in einen Kleintransporter umgeladen. Bereits seit mehreren Wochen hatten die Beamten die Planenschlitzer im Visier.

