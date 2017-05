Planen an 27 Lkws aufgeschlitzt Planenschlitzer haben auf drei Parkplätzen riesige Schäden angerichtet. Auch am Dresdner Tor. Nun sucht die Polizei Zeugen.

In der Nacht zum Mittwoch haben sogenannte Planenschlitzer auf drei Parkplätzen 27 Lkws beschädigt. Aus einem Laster stahlen sie 76 Computermonitore im Wert von rund 50 000 Euro.

Auf einem Autohof an der Washingtonstraße in Dresden hatten die Unbekannten die Planen an zwölf parkenden Lkws zerschnitten und offenbar nach der Ladung gesehen. Von einem Sattelauflieger stahlen sie 76 Computermonitore im Wert rund 50 000 Euro. An den anderen Fahrzeugen entstand offenbar Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Auf dem Parkplatz „Am Finkenberg“ an der A 13, Berlin–Dresden hatte ein Lkw-Fahrer gegen 4 Uhr ein Ruckeln an seiner Ladefläche bemerkt. Er stellte fest, dass Unbekannte die Plane zerschnitten und mehrere Kartons der Ladung herausgestellt hatten. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Auf dem Parkplatz waren zudem die Planen von zehn weiteren Fahrzeugen zerschlitzt worden. Schadensangaben stehen noch aus.

Polizeibericht vom Mittwoch zurück 1 von 3 weiter Einbruch in Pfarramt Stolpen. In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte in das Pfarramt an der Dorfstraße in Lauterbach ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Sie stahlen rund 100 Euro Bargeld sowie persönliche Unterlagen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Zigaretten und Alkohol gestohlen Freital. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in einen Getränkemarkt an der Straße Am Dorfplatz in Niederhäslich eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster des Gebäudes auf und stahlen rund 150 Euro aus einer Kasse sowie eine unbestimmte Menge Zigaretten und Alkohol. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor. Betrunken zur Arbeit gefahren Sebnitz. Die Polizei ermittelt gegen eine 46-Jährige, die im Verdacht steht, betrunken mit dem Auto gefahren zu sein. Die Frau erschien am Dienstagmorgen augenscheinlich alkoholisiert in ihrer Firma an der Dr.-Steudner-Straße in Sebnitz. Da sie mit dem Auto auf Arbeit gefahren war, wurde die Polizei alarmiert. Ein Test bei der 46-Jährigen ergab einen Wert von 2,98 Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein der Frau sicher.

An weiteren vier Lkws, die an der Autobahnraststätte Dresdner Tor in Wilsdruff abgestellt waren, wurden ebenfalls die Planen zerschnitten. Bisher liegen keine Erkenntnisse zu entwendeter Ladung vor.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0351 4832233 bei der Dresdner Polizei zu melden. (szo)

