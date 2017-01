Planberg bleibt Planberg OB Jens Peter kippt die geplante Umbenennung eines Teils der Straße. Anwohner hatten sich dagegen gewehrt.

Die Straße Planberg in Dippoldiswalde wird durch die Bundesstraße B 170 geteilt, ein Stück zweigt von der Hospitalstraße ab, ist aber vom übrigen Planberg abgeschnitten. Deswegen soll es Probleme gegeben haben, dass Adressen nicht gefunden wurden. Daher hat die Stadtverwaltung eine Umbenennung dieses Planberg-Teils angeregt. Der Ortschaftsrat Dippoldiswalde hat der neuen Namensvergabe bereits zugestimmt.

Doch dieses Vorhaben wird jetzt wieder abgeblasen. Denn ein Teil der Anwohner hatte bis dahin gar nichts von den Umbenennungsplänen gewusst und war auch nicht damit einverstanden, wie Detlef Reinert informierte. Deswegen haben die Anwohner Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) zu einem Vororttermin geladen und ihm dargelegt, warum sie eine Umbenennung ablehnen.

Peter kam dabei zu dem Schluss: „Es wird keine Umbenennung geben.“ Allerdings soll die Ausschilderung von diesem Planbergabschnitt verbessert werden, wie er mitteilte. Das Straßenschild am Ende der Hospitalstraße ist bisher so aufgestellt, dass ein Autofahrer erst drumherum fahren muss, ehe er es lesen kann. Das wird auf die andere Seite versetzt, sodass es gleich zu erkennen ist, wenn man drauf zufährt. Außerdem kommt an den Beginn der Hospitalstraße, wo diese von der Alten Dresdner Straße abzweigt, noch ein Hinweis „Zufahrt zum Planberg“.

Peter hat sich vor seiner Entscheidung auch vergewissert, dass aktuelle Navigationssysteme jeden Autofahrer zuverlässig zu allen Adressen am Planberg führen. Die Notwendigkeit für eine Umbenennung ist hier also nicht so groß, wie erst angenommen.

