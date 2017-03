Plan zu neuem B 178n-Abschnitt liegt ab 3. April aus Interessenten können im Gemeindeamt Mittelherwigsdorf Einsicht nehmen und dort auch gleich Einwendungen abgeben.

Abschnitt der neuen B 178n in der Nähe von Oberruppersdorf © SZ/ Steffen Gerhardt

Die Planungsunterlagen zum Abschnitt der B 178n zwischen Niederoderwitz und der alten B 178 bei Oberseifersdorf liegen vom 3. April bis zum 3. Mai öffentlich bei der Gemeindeverwaltung in Mittelherwigsdorf öffentlich aus. Darüber informiert die Landesdirektion Sachsen. Zugleich besteht die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Planunterlagen während des genannten Zeitraums im Internet.

Laut Landesdirektion kann jeder bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist (bis 17. Mai) bei der Landesdirektion Sachsen, 09105 Chemnitz, bei der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden, Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden oder bei der Gemeindeverwaltung Mittelherwigsdorf, Am Gemeindeamt 7, 02763 Mittelherwigsdorf, Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen ausgeschlossen. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (sogenannte gleichförmige Eingaben), ist laut Mitteilung der Landesdirektion auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Andernfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben.

Über die Einwendungen und Stellungnahmen zu den B 178n-Planungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Landesdirektion Sachsen entschieden. Für den Bau des neuen Straßenabschnitts sowie die landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden laut Angaben der Landesdirektion Grundstücke in den Gemarkungen der Stadt Zittau, der Gemeinde Oderwitz, der Gemeinde Mittelherwigsdorf, der Stadt Herrnhut, der Stadt Seifhennersdorf, der Gemeinde Kottmar und der Stadt Löbau beansprucht. (SZ)

Die Planungsunterlagen (Zeichnungen und Erläuterungen) zum Abschnitt der B 178n zwischen Niederoderwitz und Oberseifersdorf liegen vom 3. April bis 3. Mai bei der Gemeindeverwaltung Mittelherwigsdorf (Bauamt, Zimmer 2.6), Am Gemeindeamt 7, in Mittelherwigsdorf zur öffentlichen Einsichtnahme aus. Sie können in diesem Zeitraum während der Dienststunden montags, mittwochs und donnerstags von 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr, dienstags von 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr

eingesehen werden.

Die Planungsunterlagen zum neuen Abschnitt der B 178n sind in der Zeit vom 3. April bis zum 3. Mai auch hier im Internet zu finden.

