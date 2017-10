Plan für sorbisches Parlament Die Initiativgruppe Serbski Sejm fordert mehr Mitspracherecht bei der Sprach- und Kulturautonomie für die nationale Minderheit. Sie will deshalb die Sorben und Wenden an die Wahlurne holen.

Die Initiativgruppe „Serbski Sejm“ will die Sorben und Wenden an die Wahlurne bitten. Nach ihren Vorstellungen könnte im kommenden Jahr erstmals eine demokratisch legitimierte Volksvertretung dieser nationalen Minderheit gewählt werden. Das neue Parlament (Serbski Sejm) soll sich vor allem für die Kultur- und Bildungsautonomie der Sorben und Wenden stark machen, keinesfalls aber Gesetze erlassen, die in Widerspruch zu deutschem Recht stünden.

„Die Gestaltungskompetenz für selbstbestimmte Politik in Kultur, Bildung und Spracherhalt wird in die Hände des Serbski Sejm gelegt“, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Papier der Initiative. Über die Schulnetzplanung etwa könnte das Gremium genauso mitbestimmen wie über den Einsatz der knappen sorbischen Lehrer.

„Wenn es um das Sein oder Nichtsein geht, muss man sich neue Ansätze überlegen“, sagte Martin Walde, Sprecher der Initiative in der Oberlausitz. Laut einem 7-Punkte-Plan soll per Urwahl ein Vorparlament entstehen, das eine Verfassung erarbeitet.

Nach deren Annahme soll sich der Serbski Sejm als oberster politischer Repräsentant der Minderheit konstituieren. Dem Gremium sollen dann 24 ehrenamtlich arbeitende Mitglieder angehören, die die Interessen der Sorben und Wenden auf allen staatlichen und auf internationaler Ebene vertreten.

Kandidaten könnten Vereine, Organisationen, aber auch kirchliche Verbände vorschlagen, heißt es. Wahlberechtigt sei jeder Bürger in Deutschland, der sich als Sorbe und Wende bekennt. Sie müssten sich in eine Wahlliste eintragen. Die Wahl soll per Briefwahl erfolgen und durch nationale und internationale Wahlbeobachter beaufsichtigt werden.

Nach den Worten von Walde schwebt der Initiative eine Budgethoheit des sorbischen Parlaments vor. Derzeit werden sorbische Institutionen und Initiativen durch die Stiftung für das sorbische Volk gefördert. Sie verfügt über ein jährliches Budget von 18,6 Millionen Euro, das von den Ländern Sachsen, Brandenburg und dem Bund zur Verfügung gestellt wird. Zur Absicherung der angestrebten Wahl hat auch die Sejm-Gruppe einen Antrag über 350 000 Euro bei der Sorbenstiftung beantragt. Diese wird voraussichtlich auf der Herbstsitzung im November darüber entscheiden. (dpa)

